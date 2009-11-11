آیین نامه شورای هماهنگی تشکلهای سراسری جوانان خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید هادی طالبیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: براساس آیین نامه جدید شورای هماهنگی تشکل های سراسری جوانان استان هدف کلی این شورا هماهنگی نهادها و سازمان های متولی تشکل های جوان استان و بهینه ساختن منابع آنها در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری است.

مشاور استاندار خراسان رضوی شورای هماهنگی تشکل های سراسری جوانان خراسان رضوی را شورایی جهت ساماندهی نهادها و سازمانهای متولی تشکلهای جوانان استان و بهینه سازی، هم افزایی و مدیریت منابع آنان مرکب از مسئولان یا نمایندگان تام الاختیار دستگاه های متولی تشکلهای جوانان عنوان کرد و اظهار داشت: امید است این شورا به اصلاح و بهبود برنامه های جوانان، بهینه سازی منابع و ساختارهای مرتبط با امور تشکلهای جوانان بیانجامد.

طالبیان برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و ستاد ساماندهی امور جوانان استان مرتبط با تشکل های جوانان، ارائه طرح و برنامه برای ستاد ساماندهی امور جوانان استان، شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در زمینه های تشکل های جوانان و تدوین ساز و کارهای مناسب جهت پیگیری مصوبات شورای هماهنگی تشکل های سراسری جوانان استان را از جمله وظایف تعیین شده در آیین نامه جدید این شورا خواند.

وی گفت: براساس آیین نامه جدید شورای هماهنگی تشکل های سراسری جوانان استان، این شورا به تخصصی شدن فعالیتهای تشکل ها و تدوین ساز و کار واگذاری برخی از فعالیت های دستگاه ها به تشکل ها و انجام طرح های مشترک در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش گسترده تاثیرگذاری کمک می کند.

مشاور استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: شورای هماهنگی تشکل های سراسری جوانان خراسان رضوی می تواند در صورت نیاز نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی موقت یا دائم در موضوعات امور تشکل ها و جوانان اقدام کند.

براساس آیین نامه 9 ماده ای شورای هماهنگی تشکل های سراسری جوانان خراسان رضوی، مشاور استاندار و رییس سازمان ملی جوانان استان رییس این شورا و 9 مسوول مرتبط از جمله رییس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رییس سازمان دانش آموزی، مدیر سازمان جوانان هلال احمر و مسوولان بسیج دانشجویی استان دیگر اعضای این شورا هستند.