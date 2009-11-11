رسانه ها خط اول جبهه مبارزه با جریان نفاق هستند

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روزنامه یک امانت حقوقی است که باید از این امانت در راستای خدمت به مردم و نظام استفاده شود و امروز که شاهد جنگ نرم علیه ارزشهای نظام هستیم این پتانسیل باید در راستای مقابله با این جریان و روشنگری مردم بکار گرفته شود.

وی گفت: امروز رسانه ها از جمله مطبوعات و خبرگزاریها در صف اول مبارزه با جریان نفاق هستند که باید با هوشیاری در مقابل این هجمه ایستادگی کنند و جامعه را دعوت به حفظ ارزشهای نظام و انقلاب کنند.

وی افزود: متاسفانه هدف جنگ نرم با ارزشترین و عزیزترین دستاورد نظام یعنی ولایت فقیه است که مقابله با این توطئه نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری در مطبوعات دارد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از روی جهل و برخی با برنامه ریزی در راستای ضربه به ارزشهای انقلاب قرار گرفته اند که در این راستا از عوامل داخلی و خارجی استفاده می کنند و باید با تمام وجود با شدت تمام مقابل این جریان ایستادگی کنیم.