2700 مصوبه سفرهای استانی با اعتبارات وزارت نفت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین شهاب الدین ظهر چهارشنبه در نشست پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان سمنان گفت: این طرح ها با اعتبار هشت هزار میلیارد ریالی و در 697 شهر کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه مردم منتظر دیدن نتیجه نهایی وعده های ریاست جمهوری در استان ها هستند، گفت: مصوبات استانی دولت از تعهدات دولت به استانها است.

شهاب الدین با بیان اینکه مدیران باید در اجرای طرح ها زمان اجرا و کیفیت طرح ها را مد نظر داشته باشند، گفت: اجرای دقیق و در زمان تعیین شده و مهلت مقرر نیز باید مد نظر باشد.

مجری طرح های کمک به مناطق نفت خیز در خصوص پروژه های مصوب استان سمنان از محل اعتبارات وزارت نفت گفت: در مجموع دو دور سفر استانی هیئت دولت 179 میلیارد ریال به پروژه های استان سمنان اختصاص یافته است.

به گفته وی، 54 میلیارد ریال از اعتبارات اختصاص یافته توسط وزارت نفت مربوط به دور اول سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان است که به غیر از یک پروژه دانشگاه سمنان تمام 17 پروژه مصوب دور اول به بهره برداری رسیده است.

شهاب الدین تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی طرحهای دور دوم سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت بین 10 تا 12 درصد است و همه این پروژه ها باید تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه ها باید در مدت دو سال اجرا شود، گفت: اعتبارات آنها نیز بر اساس پیشرفت فیزیکی داده می شود .

مجری طرح های عمرانی وزارت نفت از مدیران خواست تا پروژه ها را بر اساس سقف اعتبار تعیین شده اجرا کنند و از انجام کار بدون توجه به این مسئله پرهیز کنند.

وی اظهار داشت: در مرحله اول اعتبار به پروژه هایی که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، اعتبار داده می شود.