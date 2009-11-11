پانزدهمین جشنواره بزرگ شنای استخرها جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف استعدادیابی، توسعه شنای کشور و جذب شناگران مستعد به صورت آزاد در رده‌های سنی کمتر از 13 سال زیر نظر مرکز استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی فدراسیون شنا برگزار می شود و در پایان برترین‌های این مسابقات شناسایی و در پایگاه‌های قهرمانی فدراسیون شنا تحت آموزش‌های ویژه قرار خواهند گرفت تا در نهایت به تیم‌های رده‌های سنی دعوت شوند.



پانزدهمین جشنواره شنای نوجوانان پسر سراسر کشور روز جمعه در 7 رده سنی 7- 13 و در 12 ماده از ساعت 9 تا 12 در استخر شنای کشوری انجام می شود. همچنین پانزدهمین جشنواره شنای دختران کمتر از 14 سال روز جمعه 29 آبان برگزار خواهد شد.