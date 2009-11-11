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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

پانزدهمین جشنواره بزرگ شنای استخرها جمعه برگزار می شود

پانزدهمین جشنواره بزرگ شنای استخرها جمعه برگزار می شود

پانزدهمین جشنواره بزرگ استخرهای سراسر کشور ویژه پسران روز جمعه 22 آبانماه در استخر ورزشگاه شهید کشوری تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف استعدادیابی، توسعه شنای کشور و جذب شناگران مستعد به صورت آزاد در رده‌های سنی کمتر از 13 سال زیر نظر مرکز استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی فدراسیون شنا برگزار می شود و در پایان برترین‌های این مسابقات شناسایی و در پایگاه‌های قهرمانی فدراسیون شنا تحت آموزش‌های ویژه قرار خواهند گرفت تا در نهایت به تیم‌های رده‌های سنی دعوت شوند.

پانزدهمین جشنواره شنای نوجوانان پسر سراسر کشور روز جمعه در 7 رده سنی 7- 13 و در 12 ماده از ساعت 9 تا 12 در استخر شنای کشوری انجام می شود. همچنین پانزدهمین جشنواره شنای دختران کمتر از 14 سال روز جمعه 29 آبان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 981359

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