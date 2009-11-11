افزایش 8 هزار میلیارد تومانی هزینه شهرداریها با هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقرقالیباف در حاشیه مراسم افتتاح 42 پروژه در منطقه 17 تهران که روز چهارشنبه برگزار شد با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید دقت شود همراهی خوبی بین دولت و مجلس برای اجرای این قانون فراهم شود و مردم نیز همراهی کنند.

وی با بیان اینکه طبیعتا برای شهرداریها در تهران و کل کشور با هدفمند کردن یارانه ها مشکلاتی ایجاد می شود گفت: بر اساس این قانون سالانه بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان هزینه های شهرداریها افزایش خواهد یافت اما طی صحبت انجام شده با مجلس مصوبه ای وجود دارد که با توجه به سیاستهای جبرانی که بخشی از هزینه های تحمیل شده را جبران می کند شهرداریها نیز جزو سازمانهایی قرار می گیرند تا 8 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه شده جبران شود.

شهردار پایتخت در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در مورد نقاط قوت سازمان صدا سیما در 5 ساله دوره مدیریت گذشته و چشم انداز مدیریت 5 سال آینده پرسید خاطرنشان کرد: رسانه ملی درشرایط سختی قرار گرفته است. کار این سازمان به گونه ای است که مردم، مجموعه ها و حتی مسئولان به خوبی نمی توانند آن را درک کنند چرا که همه از صدا وسیما توقعات و انتظاراتی دارند و طبیعتا این سازمان نیز محدودیتها و سیاستهای خود را دارد.

همه انتظار دارند صدا وسیما اعتماد ملی را برقرار کند

قالیباف ادامه داد: مهمترین مسئله ای که از دید من آقای ضرغامی در این دوره باید به آن تاکید کرده و آن را تقویت کند این است که رسانه ملی بتواند اعتماد ملی را برقرار کند و مهمترین دستگاهی باشد که اطلاع رسانی، آگاهی و فرهنگ جامعه را ارتقا می دهد.

وی ادامه داد: این مهمترین توقعی است که همه مردم، مجموعه حاکمیت و مسئولان از این سازمان دارند و همه به نوبه خود باید تلاش کرده و با سازمان صدا و سیما همراهی داشته باشند مخصوصا در عصری که عصر اطلاعات و اخبار است.

شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از واگذاری خلاف گونه ورزشگاه امام رضا(ع) و ملغی شدن قرارداد آن پرسید گفت: اساسا هیچ قراردادی بسته نشده است.

قالیباف افزود: 3 سال قبل احساس کردم جنوب تهران نیازمند چند مجموعه بزرگ ورزشی است در این مدت نیز احداث 3 مجموعه را در دست گرفتیم که تا کنون 2 مجموعه آن در حال نهایی شدن است.

وی با شاره به اینکه تهران تنها دارای یک استادیوم 100 هزار نفری آزادی است و بعد آن دیگر استادیومی ساخته نشده است گفت: شهر تهران دارای دو تیم بزرگ فوتبال است که محل تمرین درستی ندارند و ازآنها نیز حمایت نشده است. آن روز تلاش داشتم وقتی این مجموعه ها ساخته می شود این تیمها نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: اکنون نیز همین سیاست را دنبال می کنیم و قصد واگذاری این ورزشگاه را نداشته ایم. البته در سیاستهای قطعی شهرداری فروش بخشی از اماکن و املاک شهرداری قرار دارد و طبیعتا اگر مشتری مناسبی تقاضا داشته باشد طبق ضوابط فروش و طی مزایده ما نیز از واگذاری این قبیل مجموعه ها به بخش خصوصی استقبال می کنیم و احداث مجموعه های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.