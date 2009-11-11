اصلی ترین وظیفه فرمانداری قوچان جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در نخستین سفر شهرستانی خود در شورای اداری شهرستان قوچان افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای کشاورزی و دامداری شهرستان قوچان، ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط از طریق ایجاد ستاد جذب سرمایه گذاری و معرفی مزیتهای نسبی شهرستان باید مدنظر فرمانداری قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت نهم به شهرستان قوچان را خوب توصیف کرد و خواستار اجرای باقیمانده مصوبات این سفرها با دقت و کیفیت عالی شد.

صلاحی بر لزوم حفظ وضعیت کشاورزی و شاغلان این حوزه و تلاش مسئولان برای بهبود معشیت کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: بخش صنعت و معدن و بازرگانی از دیگر اولویتهای شهرستان قوچان است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی به مرز مشترک قوچان و ترکمنستان و گمرک باجگیران اشاره کرد و از مسئولان ذیربط خواست تا برای تجهیز این گمرک به دستگاه X-ray و سهولت ترانزیت کالا تلاش کنند.

استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر سرعت در اجرای پروژه های عمرانی شهرستان قوچان گفت: هیچ پروژه ای بدون در نظر گرفتن ضوابط و مجوزهای لازم نباید اجرا شود و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد و در همین راستا متخصصانی به صورت نامحسوس بر کیفیت اجرای پروژه ها نظارت می کنند.

صلاحی ساماندهی ورودی شهرها، نظافت و توسعه فضای سبز در شهرها، رسیدگی به آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان با روش های فرهنگی و ورزشی را از جمله ضرورت های شهرستان قوچان معرفی کرد و افزود: به منظور نظارت مستمر بر اجرای با کیفیت پروژه ها یک نماینده مقیم از طرف استاندار برای هر شهرستان انتخاب خواهد شد.

همچنین نصرالله کمالیان نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان بخشی از نیازها و مسائل پیش روی این شهرستان پرداخت و خواستار تسریع در تکمیل پارک نشاط، ساختمان چند منظوره مدیریت بحران، رفع نقاط حادثه خیز جاده ای، ساخت و تجهیز شهرک صنعتی شماره دو قوچان، انتقال آب سد تبارک به قوچان و خرید دستگاه X-ray گمرک باجگیران شد.

سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان با اشاره به 173 پروژه عمرانی شهرستان قوچان با اعتبار 100 میلیارد ریال اظهار داشت: براساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته پروژه های عمرانی شهرستان قوچان 28 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: در سفر اول هیئت دولت نهم به شهرستان قوچان 11 میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان اختصاص یافت که 100 درصد محقق شده و در سفر دوم نیز 12 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و آبادانی قوچان به تصویب رسید که پروژه های مربوط به سفر دوم در حال حاضر 89 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسین پور به برخورداری 70 درصد از روستاهای قوچان از راه مناسب و 95 درصد از روستاییان این شهرستان از آب سالم اشاره کرد و گفت: مطالعه طرح هادی 96 درصد از روستاهای با جمعیت بالای 100 خانوار به اتمام رسیده و در 28 درصد از این روستاها اجرا شده است.

رضا جمشیدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: در سال جاری 103 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و آبادانی در شهرستان قوچان در نظر گرفته شده است که معادل 3.8 درصد از اعتبارات خراسان رضوی است.

وی افزود: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با 23 پروژه، بیشترین پروژه و اداره کل راه و ترابری با 30 میلیارد و 300 میلیون ریال بیشترین اعتبار را در شهرستان قوچان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی با اشاره به نحوه اجرای پروژه ها در قوچان گفت: از مجموع 173 پروژه شهرستان قوچان، 92 پروژه به صورت امانی، 43 پروژه به صورت پیمانی و 38 پروژه به صورت امانی و پیمانی اجرا می شود.