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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

درخشش عکاس حوزه هنری خراسان رضوی در رومانی

مشهد - خبرگزاری مهر: سه عکس از علیرضا عطاریانی مسئول گروه عکس حوزه هنری خراسان رضوی مورد پذیرش گروه داوری هفتمین جشنواره بین المللی هنر عکاسی BUCOVSNIA MILENIUL 2009 در کشور رومانی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، موضوع امسال این جشنواره که جزو 10 مسابقه برتر در اروپا محسوب می شود خبری بوده و برای هفتمین سال متوالی است که توسط شهرداری BUCOVANIA و تحت نظارت فدراسیون جهانی هنر عکاسی FLAP و انجمن عکاسی PSA و فدراسیون عکس اروپا EPA برگزار می شود.

گروه داوری این جشنواره تعداد 179 قطعه عکس را از میان 19 هزار و 173 عکس دریافتی از دو هزار و 349 عکاس از 67 کشور جهان را برای چاپ در کتاب و نمایش در بزرگترین گالری شهر انتخاب کردند.

از نفرات برگزیده این جشنواره برای حضور در مراسم گشایش که با حضور وزیر فرهنگ و هنر این کشور برگزار می شود دعوت به عمل آمده است.

این شصتمین حضور علیرضا عطاریانی در عرصه بین المللی است.

کد مطلب 981370

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