درخشش عکاس حوزه هنری خراسان رضوی در رومانی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، موضوع امسال این جشنواره که جزو 10 مسابقه برتر در اروپا محسوب می شود خبری بوده و برای هفتمین سال متوالی است که توسط شهرداری BUCOVANIA و تحت نظارت فدراسیون جهانی هنر عکاسی FLAP و انجمن عکاسی PSA و فدراسیون عکس اروپا EPA برگزار می شود.

گروه داوری این جشنواره تعداد 179 قطعه عکس را از میان 19 هزار و 173 عکس دریافتی از دو هزار و 349 عکاس از 67 کشور جهان را برای چاپ در کتاب و نمایش در بزرگترین گالری شهر انتخاب کردند.

از نفرات برگزیده این جشنواره برای حضور در مراسم گشایش که با حضور وزیر فرهنگ و هنر این کشور برگزار می شود دعوت به عمل آمده است.

این شصتمین حضور علیرضا عطاریانی در عرصه بین المللی است.