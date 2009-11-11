دادوش هاشمی گزینه نهایی وزارت کشور برای استانداری کرمانشاه است

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: گزینه نهایی و قطعی وزارت کشور برای تصدی پست استاندار کرمانشاه سید دادوش هاشمی است و وی از سوی وزارت کشور به هیئت دولت معرفی شده است.

وی افزود: احتمالاً در اولین جلسه هیئت دولت، هاشمی به عنوان استاندار کرمانشاه معرفی خواهد شد.

فلاحت پیشه در خصوص نظر مجمع نمایندگان استان در خصوص هاشمی گفت: روز گذشته تمام نمایندگان استان نیز نظر مثبت خود را به وزارت کشور اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود هرچه زودتر تکلیف استانداری کرمانشاه در هیئت دولت مشخص شود و مجمع نمایندگان استان نیز منتظر نظر نهایی دولت در این زمینه است.