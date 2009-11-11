مرکز استعدادهای درخشان در شهرستانهای مستعد کشور تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحسین حیدری تفرشی ظهر چهارشنبه در سومین همایش تقدیر از برترینهای مراکز استعدادهای درخشان و تقدیر از مدال آوران طلای نجوم شهرستانهای استان تهران در کانون شهید فهمیده کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سالهای اخیر مراکز آموزش استعدادهای درخشان تنها در مراکز استانها تاسیس می شد اما در حال حاضر طبق مصوبه برای بهره مند شدن دانش آموزان از خدمات این مراکز، مراکز استعدادهای درخشان در شهرستانهای مستعد کشور تاسیس خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 53 هزار و 916 دانش آموز دختر و پسر در دو عنوان فرزانگان و طلایه داران در 380 مرکز استعدادهای درخشان کشور مشغول به تحصیل هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری در احداث و افتتاح مراکز جدید رشد 50 درصدی وجود داشت.

حیدری بیان داشت: در سال تحصیلی جاری برای اولین بار در سطح کشور در مقطع ابتدایی مرکز آموزش استعدادهای درخشان در منطقه چهار تهران، قم و شاهرود به صورت پایلوت احداث شده است.

معاون آموزشی و تربیتی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان کشور در ادامه از اجرای طرح "تفرج ریاضی" در 10 منطقه کشور در مدارس دخترانه و پسرانه خبر داد.

وی ادامه داد: همچنین در سال تحصیلی جدید طرح "شهاب" شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در مراکز استعدادهای درخشان در نقاط مختلف اجرا می شود که در اجرای آن دانش آموزان برتر طی شناسایی انتخاب خواهند شد و علاوه بر آموزشهای ویژه رایگان، سرویسها و خدمات مختلفی برای افزایش فعالیت و شکوفایی استعدادها به آنان ارائه می شود.

این مسئول یادآور شد: این طرح از ابتدای سال تحصیلی جاری در 21 منطقه کشور آغاز شده است.

حیدری تفرشی گفت: طرح پرورشی "فراگیر" نیز به منظور افزایش فعالیتهای دانش آموزان در بخش قرآن و ورود آنها به این بخش اجرا می شود که امسال در این طرح دانش آموزان در چهار بخش قرائت، ترجمه، مفاهیم و حفظ سوره لقمان فعالیت می کنند.

معاون آموزشی و تربیتی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان کشور متذکر شد: دانش آموزان در اجرای این طرح باید حداقل نمره 16 از 20 را کسب کنند همچنین در پایان دوره به تمامی دانش آموزان گواهینامه از مرکز سمپاد اعطا می شود.

در این همایش یک روزه بیش از 100 دانش آموز برتر به همراه مربیان المپیادهای جهانی، کشوری، استانی، جشنواره های خوارزمی و نجوم، پروژه های تحقیقاتی و برگزیده های مسابقات قرآن کریم سمپاد حضور داشتند که در پایان از تمامی آنها تقدیر و تجلیل شد.