نمایشگاه کتب و نرم افزارهای قرآنی در دانشگاه مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حبیب الله غفاری کارشناس قرآنی و مسئول ستاد برنامه های هفته قرآن دانشگاه مازندران ظهر چهارشنبه در حاشیه گشایش این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: 18 تا 24 آبان به عنوان هفته قرآنی نامگذاری شده است.

وی برپایی نمایشگاه کتاب و نرم افزار مسابقه کتابخوانی،برگزاری جلسات آموزش و تفسیر قرآن، همایش تجلیل از پیشکسوتان، خادمان قرآن، مسابقه قرائت، ترتیل و تحقیق را از جمله برنامه های ستاد برای این هفته عنوان کرد.

این مسئول قرآنی دانشگاه مازندران گفت:در نمایشگاه کتاب و عرضه محصولات فرهنگی که به مدت دو هفته برگزار می شود بیش از هزار عنوان کتاب، نرم افزار و محصول فرهنگی عرضه خواهد شد و بازدید کنندگان از 10 درصد تخفیف ویژه نمایشگاهی برخوردار می شوند.

وی مکان برپایی نمایشگاه را محوطه دانشکده علوم انسانی و روبروی میدان نیما بیان کرد.

غفاری همچنین با اشاره به مصادف بودن هفته کتاب و کتابخوانی با روز بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی اظهار داشت: مسابقه کتابخوانی از محتوای کتاب آیین عاشقی سیری در تفسیر المیزان از آثار این علامه بزرگ روز 30 آبان برگزار می شود.

وی گفت: دانشجویان می توانند به منظور شرکت در مسابقه با مراجعه به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس با 50 درصد تخفیف ویژه کتاب مذکور را خریداری،مطالعه و در مسابقه شرکت نمایند.

مسئول ستاد برگزاری هفته قرآن در دانشگاه همچنین در ادامه از برگزاری محفل انس با قرآن همراه با مراسم تجلیل از پیشکسوتان و خادمان قرآنی دانشگاهی خبرداد و تصریح کرد: در این مراسم که 25 آبان در تالار دانشکده علوم انسانی برگزار می شود قاریان و حافظان بین المللی حضور خواهند داشت.

وی در خصوص اجرای برنامه های هفته قرآن در خوابگاههای دانشجویی خاطر نشان کرد: به منظور آشنا سازی دانشجویان با مفاهیم قرآنی کلاس های تفسیر و آموزش تفسیر قرآن نیز طی این هفته در خوابگاههای شهید نواب صفوی و حضرت زینب(س) برپا می شود.