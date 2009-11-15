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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

صادرات چمدانی از گمرکات گیلان 35 درصد افزایش یافت

صادرات چمدانی از گمرکات گیلان 35 درصد افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک انزلی و ناظر گمرکات استان گیلان از افزایش 35 درصدی صادرات چمدانی از گمرکات استان طی سال جاری خبر داد.

غلامحسین نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه سال جاری 11 هزار و 625 تن انواع کالا شامل پوشاک و صنایع دستی در قالب صادرات چمدانی یا کالای همراه مسافر از گمرکات آستارا و بندرانزلی به جمهوری آذربایجان صادر شده که حدود دو هزار و 100 تن بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی همچنین با بیان اینکه این مقدار کالا را 161 هزار و 694 مسافر خروجی از ایران با خود به آذربایجان صادر کردند، اظهار داشت: با این مقدار صادرات بیش از 17 میلیون و 360 هزار دلار ارز عاید کشور شده است.

مدیرکل گمرک انزلی یادآور شد: مسافران خروجی از ایران در هفت ماه منتهی به مهر پارسال 9 هزار و 528 تن کالای همراه مسافر به ارزش بیش از 12 میلیون و 861 هزار دلار به جمهوری آذربایجان صادر کرده بودند.
کد مطلب 981382

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