دکتر علی‌اصغر محکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تحلیل وضعیت فعلی گردش اطلاعات در جهان گفت: مطالعاتی که طی چند دهه گذشته درباره جریان بین المللی اخبار و اطلاعات انجام شده نشان می‌دهد تولید و انتقال خبر همواره از سمت شمال یعنی کشورهای صنعتی و پیشرفته به سمت جنوب یعنی کشورهای در حال توسعه در جریان بوده است.

این استاد علوم ارتباطات همچنین با تاکید بر اینکه "جریان خبری همواره نامتوازن، نامتعادل و تقریباً یکسویه بوده است" افزود: منشا بیشتر اخباری که در رسانه‌های ملل جهان سوم و کشورهای در حال توسعه منتشر می‌شود خبرگزاری‌های غربی و به ویژه کشورهای آمریکایی و اروپایی است و تداوم چنین روندی باعث شده جهت گیری مورد نظر آن کشورها در لابلای ستون خبری رسانه‌های ممالک جهان سوم خودش را نشان دهد که از این پدیده به عنوان بخشی از "استعمار نو" یاد می‌شود.

محکی اضافه کرد: بر اساس این انگاره (استعمار نو) سلطه فرهنگی کشورهای غربی از راه انتشار اخبار جهت‌دار و موافق با منافع آن کشورها استمرار می‌یابد. پس برای برون رفت از چنین وضعیتی لازم است کشورهای در حال توسعه، خبرگزاری‌های ملی و مستقل خود را راه‌اندازی کنند و آنها را توسعه دهند.

مدیرمسئول همشهری گفت: برای اینکه خبرگزاری‌های ملی کشورهای مستقل بتوانند در عرصه بین‌المللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند، باید از طریق برگزاری اجلاس‌ها و همایش‌های منطقه‌ای با سایر خبرگزاری‌های کشورهای جهان به توافق‌نامه‌هایی دست بیازند که بر اساس آنها انتشار اخبار بین این کشورها پرشتاب‌تر و قوی‌تر از گذشته صورت گیرد.

وی این شیوه را "راهکاری با صرفه منطقی برای مقابله با سلطه خبری خبرگزاری‌‌های غربی" دانست و در ادامه به اجلاس آتی خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (OANA) در تهران اشاره کرد و گفت: برگزاری این اجلاس در ایران به خاطر شرایط ژئوپلتیک کشورمان در خاورمیانه، آسیا و نیز مابین کشورهای مسلمان حائز اهمیت ویژه‌ای است.

محکی با اشاره به اهمیت میزبانی چنین اجلاسی توسط خبرگزاری‌ مهر یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این فرصت برای رسیدن به جایگاه شایسته‌ای که باید در رسانه‌‌های منطقه داشته باشد نهایت استفاده را ببرد چرا که برگزاری این اجلاس از یکسو به رشد فعالیت‌های خبری خبرگزاری‌های داخلی کمک می‌کند و از سوی دیگر آنها را به سایر کشورهای منطقه معرفی می کند. ضمن اینکه شرایط بسیار ویژه‌ای را برای همکاری‌های متقابل خبری میان خبرگزاری‌های منطقه ایجاد می‌کند.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از 13 تا 17 نوامبر 2009 برابر با 22 تا 26 آبان ‌ماه به میزبانی خبرگزاری مهر در تهران برگزار می‌شود.