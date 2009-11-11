"اشتاینر" از حضور در مسابقات جهانی وزنه برداری انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری از انصراف ماتیاس اشتاینر، وزنه بردار فوق سنگین تیم ملی آلمان و قهرمان المپیک 2008 پکن در مسابقات جهانی کره جنوبی که هفته آینده در شهر گویانگ این کشور برگزار خواهد شد، خبر داد.

ماتیاس اشتاینر در فوریه گذشته عمل جراحی را روی کشاله ران خود انجام داد به همین علت در حال حاضر آمادگی و شرایط لازم را برای حضور در این دوره از رقابت‌ها ندارد. وی پس از استراحت کوتاهی برای مسابقات جهانی سال آینده آماده خواهد شد.

اشتاینر که در المپیک 2008 پکن به عنوان قوی ترین مرد جهان و مدال طلای این بازیها دست یافته بود، رقیب اصلی سعید علی حسینی در رقابت‌های جهانی کره جنوبی به شمار می رفت که پس از انصراف وی از حضور در این دوره از مسابقات، وزنه بردار فوق سنگین کشورمان شانس اصلی این دوره از پیکارها برای کسب مدال طلا خواهد بود.