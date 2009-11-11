خالق هسته گیلاس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آرکانزاس آنلاین، این نویسنده و استاد تاریخ هنر در طول حیات خود 15 رمان نوشت و جوایز بسیاری از جمله جایز پورتر را که از افتخارات نویسندگان آرکانزاس محسوب می‌شود از آن خود کرد.

فضای اغلب آثار هرینگتون در شهرستان شکل می‌گیرد و حاوی مطالب طنزآمیز و درهم تنیده با عناصر عرفانی است که همین امر تحسین بسیاری از منتقدان را برانگیخته‌است؛ آنچنان‌ که فلیپ مک‌مات موسس جایزه پورتر نوشته‌های هرینگتون درباره آرکانزاس را با توصیفهای ویلیام فاکنر از می‌سی‌پی مقایسه کرده ‌است.

دونالد هرینگتون در سال 1935 در لیتل راک آرکانزاس به دنیا آمد. وقتی 12 سال داشت به خاطر مننژیت بیشتر شنوایی‌اش را از دست داد اما این نقص مانع از آن نشد که در بزرگسالی به عنوان یک نویسنده موفق و یا استاد دانشگاه به انجام فعالیت بپردازد.

وی نویسندگی را در سن خیلی کم آغاز کرد اما اولین رمان خود را در سال 1965 با نام "هسته گیلاس" منتشر کرد که مورد توجه بسیار قرار گرفت.

از آثار هرینگتون می‌توان به پایدار، در امتداد دوردست، وقتی فرشتگان استراحت می‌کنند، پروانه علفهای مراتع و شب‌تاب اشاره کرد.