منطقه آزاد انزلی نیازمند ساماندهی است

عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این منطقه موقعیت و مزایای طبیعی فراوانی دارد، افزود: پویایی منطقه آزاد انزلی در کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی استان گیلان بسیار موثر است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هیچ مسئولی به این مزیت اقتصادی بی نظیراستان گیلان توجهی ندارد، اظهار داشت: استاندار گیلان که خود هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی است باید در سامان بخشی این سازمان بیشتر تلاش کند.

لاهوتی همچنین با اعلام اینکه اکثر مدیران منطقه آزاد انزلی در خارج از استان حضور دارد، ادامه داد: برای رشد و توسعه اقتصادی منطقه آزاد انزلی باید گامهای موثری برداشت.

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اهدافی نظیر، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار وکالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضورفعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوریهای جدید وانتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیند های تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب برای انجام آزمایشی طرحها و تعمیم آن به سراسر کشور که رسالت تعامل فعال با جهان؛ منطبق با سند چشم انداز بیست ساله کشور را دنبال می کند.