همکاریهای ایران و ژاپن در عرصه اقتصاد تعاون گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون "اکیو شیروتا" سفیر ژاپن در تهران با محمد عباسی وزیر تعاون دیدار و در زمینه مسائل مختلف، انتقال تجارب و همچنین گسترش روابط اقتصادی گفتگو کردند.

وزیر تعاون اظهار داشت: در عرصه اقتصاد تعاون دو کشور می توانند همکاریهای خوبی داشته باشند به ویژه اینکه ایران در زمینه های نفتف نیرو، گاز و پتروشیمی دارای توانمندی های زیادی است که می توان از آن در توسعه اقتصادی استفاده کرد.

عباسی علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی به ثبات دو کشور ایران و ژاپن به عنوان یک فرصت طلایی اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه انقلاب ایران دارای خواستگاه مردمی بوده است بنابراین توانمند سازی مردم به عنوان یک سیاست اصولی در قوانین اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

وی به اصول 43 و 44 قانون اساسی ایران در رابطه با توانمندسازی تعاونی ها اشاره کرد و بیان داشت: در این اصول، قانون به اقتصاد تعاونی و توانمندسازی مردم توجه ویژه ای کرده است.

وزیر تعاون در این گفتگو نیمی از تعاونی های ایران را تولیدی اعلام کرد و افزود: فعالیتهای تعاونی در ایران با رویکرد خصوصی سازی دنبال می شود که این موضوع می تواند زمینه همکاری خوبی بین ایران و ژاپن را فراهم آورد.

به گفته عباسی وجود شرکتهای کوچک صنعتی، تعاونی های مالی، اعتباری و کشاورزی در ژاپن می تواند شرایط انتقال تجربیات دو کشور در موارد یاد شده را به همراه رشد اقتصاد مردمی فراهم آورد.

در این دیدار سفیر ژاپن در تهران نیز ایران را کشوری کلیدی در منطقه آسیای مرکزی دانست و گفت: به همین دلیل ژاپن سعی کرده است با ایران روابط خوبی داشته باشد.

شیروتا از تلاش ژاپن برای گسترش روابط با ایران خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر بیش از 30 نماینده شرکتهای ژاپنی در تهران و حدود 300 تاجر و فعال اقتصادی ژاپن در ایران حضور دارند. اتخاذ سیاستهای جدید دولت مبنی بر حمایت از اقشار محروم و گسترش روابط در همه زمینه ها می تواند تعاملات دو کشور را افزایش دهد.

سفیر ژاپن ادامه داد: در ژاپن وزارتخانه ای مانند تعاون وجود ندارد ولی در زمینه کشاورزی و صیادی سازمان تعاون داریم که طی فعالیت آن کشاورزان با هم متحد شده اند. دولت ژاپن نیز از این تعاونی ها حمایت می کند.