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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

محمدیان تاکید کرد:

معلمان و مدیران تجهیزات رایانه ای را در مدرسه انبار نکنند

معلمان و مدیران تجهیزات رایانه ای را در مدرسه انبار نکنند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تجهیز آزمایشگاههای رایانه ای با هدف استفاده دانش آموزان صورت می گیرد تصریح کرد: نباید این تجهیزات را در کمدهای بسته قرار داد چرا که انبار کردن آن شایسته معلمان و مدیران مدرسه های کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه طی مراسم نمادینی  200 آزمایشگاه رایانه ای در مدارس کشور توسط معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش راه اندازی و افتتاح شد.

دکترمحی الدین بهرام محمدیان در این مراسم با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت در کشور ما زمانی موفق خواهد بود که رویکرد فرهنگی و تربیتی داشته باشد گفت:  دستگاه تعلیم و تربیت باید متناسب با مقتضیات امروز ما و چشم انداز 20 ساله کشور و تحول بنیادین حرکت کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسنده کردن به اینکه بچه های ما توانایی خواندن و نوشتن دارند و یا پوشش و ایجاد زمینه برای آموزش از تحصیل بازماندگان در سراسرکشور هست نمی تواند مایه افتخار در آموزش و پرورش باشد و ما زمانی می توانیم مفتخر باشیم که تمامی دانش آموزان در سراسر کشور بتوانند از آموزش به صورت مطلوب و با کیفیت بهرمند شوند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه تحول در آموزش و پرورش باید عدالت در آموزش و پرورش را به همراه داشته باشد افزود: برای تحول بنیادین نیازمند توسعه مشارکت همه جانبه میان معلم، مربی، دانش آموز تا مدیران ارشد هستیم و همه  آموزش و پرورش باید دست به دست هم دهند تا بتوانند به اهداف نظام تعلیم و تربیت دست یابند.

محمدیان تربیت معلمان مجرب و  توانمند را یکی از ضرورتهای دستیابی به تحول بنیادین دانست و اظهار کرد: امروز توسعه فناوری اطلاعات آموزشی نه تنها یک نیاز بلکه یک رویکرد در جهت رونق آموزش و پرورش است.

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش گفت: خوشبختانه قوانین و مقررات لازم برای توسعه فناوری در آموزش و پرورش وجود دارد و اتصال مدارس به شبکه رشد نوید دهنده آن است که استفاده از فناوری اطلاعات در این وزارتخانه فراگیر شده است.

کد مطلب 981393

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