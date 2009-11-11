معلمان و مدیران تجهیزات رایانه ای را در مدرسه انبار نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه طی مراسم نمادینی 200 آزمایشگاه رایانه ای در مدارس کشور توسط معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش راه اندازی و افتتاح شد.

دکترمحی الدین بهرام محمدیان در این مراسم با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت در کشور ما زمانی موفق خواهد بود که رویکرد فرهنگی و تربیتی داشته باشد گفت: دستگاه تعلیم و تربیت باید متناسب با مقتضیات امروز ما و چشم انداز 20 ساله کشور و تحول بنیادین حرکت کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسنده کردن به اینکه بچه های ما توانایی خواندن و نوشتن دارند و یا پوشش و ایجاد زمینه برای آموزش از تحصیل بازماندگان در سراسرکشور هست نمی تواند مایه افتخار در آموزش و پرورش باشد و ما زمانی می توانیم مفتخر باشیم که تمامی دانش آموزان در سراسر کشور بتوانند از آموزش به صورت مطلوب و با کیفیت بهرمند شوند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه تحول در آموزش و پرورش باید عدالت در آموزش و پرورش را به همراه داشته باشد افزود: برای تحول بنیادین نیازمند توسعه مشارکت همه جانبه میان معلم، مربی، دانش آموز تا مدیران ارشد هستیم و همه آموزش و پرورش باید دست به دست هم دهند تا بتوانند به اهداف نظام تعلیم و تربیت دست یابند.

محمدیان تربیت معلمان مجرب و توانمند را یکی از ضرورتهای دستیابی به تحول بنیادین دانست و اظهار کرد: امروز توسعه فناوری اطلاعات آموزشی نه تنها یک نیاز بلکه یک رویکرد در جهت رونق آموزش و پرورش است.

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش گفت: خوشبختانه قوانین و مقررات لازم برای توسعه فناوری در آموزش و پرورش وجود دارد و اتصال مدارس به شبکه رشد نوید دهنده آن است که استفاده از فناوری اطلاعات در این وزارتخانه فراگیر شده است.