چگونگی تقسیم مناصب جدید؛ چالشی جدید در برابر اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "فوکوس" در مطلبی در این باره نوشت : اروپاییها نمی توانند بر سر این موضوع که چگونه منصبهای جدید در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو این اتحادیه تقسیم شود با هم هماهنگ و متحد شوند.

در این راستا و با توجه به جر و بحثها و مناقشات بر سر انتخاب مقامهای جدید در اتحادیه اروپا، لهستان خواستار برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتیک برای حل این موضوع شد.

قرارداد اصلاحی لیسبون که از اول دسامبر اجرایی خواهد شد یک رئیس شورای دائمی و یک نماینده بلند پایه برای سیاست خارجه به مدت دو سال و نیم برای این اتحادیه در نظر دارد. مشاوره درباره این منصبهای جدید هم زمان در اتحادیه اروپا جریان دارد.

نخست وزیر سوئد و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا "فردریک راینفلد" قرار است طی یک سخنرانی که امروز در پارلمان اروپا در بروکسل انجام خواهد داد تاریخی را برای تشکیل یک نشست ویژه برای انتخاب این منصبها تعیین کند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا در روز سه شنبه اظهار داشت : ما احتمالا یک نامزد با رای اکثریت را خواهیم داشت . این در حالی است که وزیر امور خارجه فرانسه درباره به وجود آمدن تفاهم بین کشورهای اروپایی درباره این مسئله در این هفته ابراز تردید کرده است.

در محافل دیپلماتهای اروپا در بروکسل به ویژه نخست وزیر بلژیک به عنوان نامزد توافقی برای پست ریاست دائمی اتحادیه اروپا مد نظر است. کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه علاوه بر این نامهای دیگری را برای این سمت پیش بینی می کند. نخست وزیر سابق انگلیس تونی بلر و رئیس جمهوری لوکزامبورگ جان کلاید یونکر نیز از جمله این نامزدها هستند. االبته در نشست اتحادیه اروپا در پایان اکتبر نظرات بسیاری علیه بلر وجود داشت.