بررسی 163 هزار پرونده اقتصادی در موسسه اعتباری بخش تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ماشاء الله عظیمی گفت: تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی در گرو جهاد اقتصادی است و بر این اساس ضرورت دارد تا با بستر سازی لازم امکان حضور آحاد مردم را در اقتصاد کشور از طریق مشارکت در فعالیتهای تعاونی فراهم آید.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: به دلیل رویکرد معنوی حاکم بر تشکلهای تعاونی و تلازم معنادار فعالیتهای تعاونی با آموزه های دینی، به طور حتم امکان برقراری تعاملات اجتماعی و توجه به سلامت روابط حاکم بر اینگونه فعالیتها از جایگاه شایان توجهی برخوردار است از این رو شرکتهای تعاونی دارای قابلیت بسزایی برای متاثر ساختن سایر بخش های اقتصادی هستند.

وی با اشاره به بحران اقتصادی حاکم بر جهان، خاطرنشان کرد: بدیهی است بانکها با در نظر داشتن چنین شرایطی کمک به تکمیل طرحهای نیمه تمام اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند تا از این طریق امکان توسعه و گسترش سطح اشتغال در بخشها و زیر بخشهای مختلف اقتصادی فراهم شود. علاوه بر این توجه ویژه به رتبه بندی مشتریان نیز می تواند بانکها را در تزریق صحیح منابع اعتباری یاری کند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه ضمن موفق خواندن عملکرد اعتباری صندوق تعاون سابق، افزود: از ابتدای فعالیت دولت نهم با بررسی و کارشناسی تعداد 163 هزار فقره پرونده اقتصادی بالغ بر 13 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران فعال در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شد.

وی تصریح کرد: موسسه اعتباری بخش تعاون در دوره ریاست مجمع عباسی وزیر تعاون موفق به اخذ دریافت گزارش مقبول از سازمان حسابرسی کشور شده است. بی شک وجود کارکنان پر تلاش، کم هزینه و متعهد به اوامر ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری و همسو با اهداف و سیاستهای دولت عدالت محور و خدمتگزار در بانک توسعه تعاون، سرمنشاء موفقیتهای حاصله بوده است.