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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۶

آئین‌نامه حفظ و پاسداشت منزلت هنرمندان تدوین می‌شود

آئین‌نامه حفظ و پاسداشت منزلت هنرمندان تدوین می‌شود

معاون سینمایی وزیر ارشاد در پاسخ به اعتراض خانه سینما به ممنوع‌الخروج شدن برخی سینماگران خواهان تدوین آئین‌نامه حفظ و پاسداشت منزلت هنرمندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو نامه خانه سینما به وزیر ارشاد در اعتراض به مشکل ممنوع‌الخروج بودن برخی سینماگران معاون سینمایی در نامه‌ای به مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای دستور بررسی راهکارهایی برای تدوین آئین‌نامه‌ای مدون را ابلاغ کرد.

در این نامه به حفظ حرمت و شأن فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی اشاره و تأکید شده است هر فردی که به عنوان سفیر فرهنگی و هنری از طرف ایران انتخاب می‌شود باید آئینه تمام‌نمای فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی باشد و معاونت سینمایی محورهایی برای تدوین آئین‌نامه مذکور ارائه کرده است.

در این نامه که خطاب مدیر کل نظارت و ارزشیابی نوشته شده آمده است: اخیراَ خانه سینما در اعتراض به ممنوع‌الخروج بودن چند همکار خود به وزیر محترم ارشاد نامه‌ای سرگشاده نگاشته و در آن نسبت به بلاتکلیفی این همکاران معترض شده‌اند. بدیهی است این نگرانی و دغدغه نقطه مشترک همه ماست. چون معتقدیم نه تنها باید پاسدار حرمت و قدر و منزلت هنرمند که ساحت هنر نیز باید بود و نباید اجازه داد هیچکس و حتی خود هنرمندان به این ساحت مقدس خدشه وارد کنند.

آنچه تا امروز باعث تداوم این نگرانی‌ها شده و گاه در رسانه‌ها شاهد اخباری مبنی بر ممنوعیت خروج یا ورود یا ممنوع‌التصویر شدن یک فرد هستیم ناشی از شفاف نبودن و نداشتن یک آئین‌نامه مبنی بر حفظ منزلت اجتماعی و ملی هنر و هنرمندان است. بر این اساس ضرورت دارد با کمک صنوف سینمایی و کارشناسان دستگاههای ذیربط و کارشناسان عرصه فرهنگ نسبت به تدوین آئین‌نامه حفظ و پاسداری از منزلت هنر و هنرمند بر اساس آموزه‌های اسلام، امام، رهبری و قانون اقدام سریع شود.

محورهایی که این آئین‌نامه به آنها پرداخته عبارتند از تبیین حریم هویت ملی و فرهنگی، تحکیم منافع ملی، تاکید بر عزت و حیثیت و غیرت ایرانی و اسلامی، تنظیم روابط اجتماعی و اخلاقی، پاسداری از منزلت و اعتبار هنرمند، رعایت امنیت شغلی و حرفه‌ای، تأکید بر حفظ خلاقیت و زیباشناسی حوزه هنر و اثر هنرمند، تأکید بر باورهای دینی و ملی و رعایت حقوق مردم و هنرمند.

کد مطلب 981401

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