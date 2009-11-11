به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو نامه خانه سینما به وزیر ارشاد در اعتراض به مشکل ممنوع‌الخروج بودن برخی سینماگران معاون سینمایی در نامه‌ای به مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای دستور بررسی راهکارهایی برای تدوین آئین‌نامه‌ای مدون را ابلاغ کرد.

در این نامه به حفظ حرمت و شأن فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی اشاره و تأکید شده است هر فردی که به عنوان سفیر فرهنگی و هنری از طرف ایران انتخاب می‌شود باید آئینه تمام‌نمای فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی باشد و معاونت سینمایی محورهایی برای تدوین آئین‌نامه مذکور ارائه کرده است.

در این نامه که خطاب مدیر کل نظارت و ارزشیابی نوشته شده آمده است: اخیراَ خانه سینما در اعتراض به ممنوع‌الخروج بودن چند همکار خود به وزیر محترم ارشاد نامه‌ای سرگشاده نگاشته و در آن نسبت به بلاتکلیفی این همکاران معترض شده‌اند. بدیهی است این نگرانی و دغدغه نقطه مشترک همه ماست. چون معتقدیم نه تنها باید پاسدار حرمت و قدر و منزلت هنرمند که ساحت هنر نیز باید بود و نباید اجازه داد هیچکس و حتی خود هنرمندان به این ساحت مقدس خدشه وارد کنند.

آنچه تا امروز باعث تداوم این نگرانی‌ها شده و گاه در رسانه‌ها شاهد اخباری مبنی بر ممنوعیت خروج یا ورود یا ممنوع‌التصویر شدن یک فرد هستیم ناشی از شفاف نبودن و نداشتن یک آئین‌نامه مبنی بر حفظ منزلت اجتماعی و ملی هنر و هنرمندان است. بر این اساس ضرورت دارد با کمک صنوف سینمایی و کارشناسان دستگاههای ذیربط و کارشناسان عرصه فرهنگ نسبت به تدوین آئین‌نامه حفظ و پاسداری از منزلت هنر و هنرمند بر اساس آموزه‌های اسلام، امام، رهبری و قانون اقدام سریع شود.

محورهایی که این آئین‌نامه به آنها پرداخته عبارتند از تبیین حریم هویت ملی و فرهنگی، تحکیم منافع ملی، تاکید بر عزت و حیثیت و غیرت ایرانی و اسلامی، تنظیم روابط اجتماعی و اخلاقی، پاسداری از منزلت و اعتبار هنرمند، رعایت امنیت شغلی و حرفه‌ای، تأکید بر حفظ خلاقیت و زیباشناسی حوزه هنر و اثر هنرمند، تأکید بر باورهای دینی و ملی و رعایت حقوق مردم و هنرمند.