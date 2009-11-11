یک میلیون نفر در مرز بین المللی مهران تردد کردند

محمد کهزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر ایرانی و عراقی در هفت ماهه نخست سال جاری از مرز بین المللی مهران تردد داشته اند.

وی بیان داشت: از این تعداد 700 هزار ایرانی و 400 هزار نفر عراقی بوده که به داخل کشور و خارج از کشور تردد داشته اند.

این مسئول با اشاره به اینکه تردد این میزان مسافر طی این مدت در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: مهمترین عامل استقبال زوار از مرز بین المللی مهران برای سفر به عتبات عالیات کشور عراق برقراری امنیت مطلوب مرز مهران است.

کهزادیان عنوان کرد: تردد زوار ایرانی در قالب کاروانهای حج و زیارت و به صورت قانونی انجام می شود.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.