  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

یک میلیون نفر در مرز بین المللی مهران تردد کردند

یک میلیون نفر در مرز بین المللی مهران تردد کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 100 هزار نفر ایرانی و عراقی در مرز بین المللی مهران تردد داشته اند.

محمد کهزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر ایرانی و عراقی در هفت ماهه نخست سال جاری از مرز بین المللی مهران تردد داشته اند.

وی بیان داشت: از این تعداد 700 هزار ایرانی و 400 هزار نفر عراقی بوده که به داخل کشور و خارج از کشور تردد داشته اند.

این مسئول با اشاره به اینکه تردد این میزان مسافر طی این مدت در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: مهمترین عامل استقبال زوار از مرز بین المللی مهران برای سفر به عتبات عالیات کشور عراق برقراری امنیت مطلوب مرز مهران است.

کهزادیان عنوان کرد: تردد زوار ایرانی در قالب کاروانهای حج و زیارت و به صورت قانونی انجام می شود.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

کد مطلب 981405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه