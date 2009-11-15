13 هزار فرصت شغلی مستقیم در خراسان جنوبی ایجاد شد

عابدین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه مقوله پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی در قالب بنگاه های اقتصادی کوچک و زدبازده از سال 84 با نخستین سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی آغاز شده است، افزود: طی مصوبه هیئت دولت مقرر شده در استان طی پنج سال برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی میزان 20 درصد منابع در سال اول، 30 درصد منابع در سال دوم و 50 درصد منابع در سه سال پایانی برنامه چهارم توسعه تخصیص یابد.

وی اضافه کرد: در این راستا از سال 84 تا 87 در مجموع 656 میلیارد و 800 میلیون تومان به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

محمدی تعداد طرح های معرفی شده به دبیرخانه کارگروه طی این مدت را 21 هزار و 46 طرح عنوان کرد و بیان داشت: میزان تسهیلات مورد تقاضای این تعداد طرح بالغ بر هزار و 98 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه پس از این مرحله طرح ها در بانک از نظر توجیه اقتصادی بررسی می شوند، اظهار داشت: در این راستا 11 هزار و 67 طرح به تصویب نهایی رسیده و تسهیلات موردنیاز این طرح ها 388 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

محمدی ادامه داد: این تعداد طرح پس از ارائه مدارک و تضمین بانکی مورد نظر می توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون هشت هزار و 160 طرح در استان موفق به عقد قرارداد با بانکهای عامل شدند، یادآور شد: میزان تسهیلات این تعداد طرح 300 میلیارد و 800 میلیون تومان است.