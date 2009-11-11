صدا و سیما در پنج سال اخیر با 32 استراتژی مختلف حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رئیس سازمان صدا و سیما با خبرنگاران درباره عملکرد پنج سال‌ اول دوره مدیریت وی و چشم‌انداز و راهبردهای پنج سال دوم صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. در این نشست اردشیر زابلی‌زاده مدیر شبکه خبر و محمود عاطفی مدیر روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم حضور داشتند.

ضرغامی ابتدا با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ساله اول دوره مدیریت خود گفت: در پنج سال گذشته کشور ما دوره‌ای حساس و پرفراز و نشیب را طی کرد. فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی شد که می‌توان به عنوان یک دوره تاریخی حساس از آن نام برد، اما صدا و سیما با نقشی بی‌بدیل به عنوان بازوی توانمندی نظام فعالیت کرد و از این بابت خدا را سپاسگزارم.

وی ادامه داد: صدا و سیما در حوزه‌های مختلف اقدام‌هایی متفاوت انجام داد، درشت و ریز، اما مهم و تاثیرگذار. از این اقدام‌ها در این پنج سال می‌توان به احیای شخصیت حضرت امام (ره)، بازخوانی حوادث انقلاب و استفاده از مستندات آرشیوی برای آشنایی نسل جدید اشاره کرد. مستندها بدون هیچ گرایش خاص روانه آنتن شد و تاثیرات آن هم در جامعه پدیدار شد.

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به 32 استراتژی که برای پنج سال اول دوره مدیریت او طراحی شد، گفت: با توجه به رقابت شدید سعی کردیم برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم و مرتب جلسات مختلف برگزار می‌شد و نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار می‌گرفت. در این جلسات عملکرد و افق رسانه تشریح می‌شد.

وی خاطرنشان ساخت: افزایش قدرت بسیج‌کنندگی از دیگر اقدام‌های صدا و سیما بود و با وجود شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های مجازی و سی‌دی‌ها که تهدیدی برای ما بود، اما توانستیم در این باره سربلند باشیم و با افزایش مخاطبان قدرت بسیج‌کنندگی خود را حفظ کنیم که در این باره می‌توان به پرونده هسته‌ای ایران، جنگ‌های 33 روزه و غزه، روز قدس و... اشاره کرد.

ضرغامی گفت: در امر تحول در برنامه‌های معارفی و استفاده از ساختارهای جدید به موفقیت‌های خوبی رسیدیم. تقویت نظارت و تحول نگاه نظارتی از دیگر برنامه‌ها بود. در گذشته مهندسی پیام نبود اما صدا و سیما تغییر رویکرد داشت و چالاک‌سازی از نتایج این کار بود. افزایش توانمندی تولیدات مراکز استانی و راه‌اندازی شبکه‌های استانی از دیگر اقدام‌های مهم بود که اخیراً هم شبکه‌های خراسان شمالی و خراسانی جنوبی هم تاسیس شدند.

رئیس صدا و سیما یادآور شد: شبکه‌های استانی مستقل و به نوعی جهانی شدند. حذف دو معاونت اجرایی و بین‌الملل و ادغام دو معاونت فنی از دیگر برنامه‌های ما در این پنج سال بود که با این اقدام توانستیم ناهماهنگی‌ها را از بین ببریم. همگرایی عمومی مردم با رسانه در جهت اهداف گسترده است و توانستیم با رسم مدل انتگراسیون نظرسنجی کلی در این باره در کشور انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: قبل از نظرسنجی ما فکر می‌کردیم از 20 نمره انحراف معیار سه یا چهار نمره باشد، اما این انحراف سه دهم بود و این مسئله نشان می‌داد همگرایی عمومی در کشور وجود دارد.