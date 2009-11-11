تلاش ناکام بلک واتر برای پوشش جنایات با دادن رشوه به مقامهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت : نیروهای شرکت امنیتی بلک واتر در سال 2007 پس از افزایش شدت انتقادها علیه خود در پی پرداخت رشوه به مقامهای عراقی بوده اند.

نیروهای شرکت امنیتی در جنایتی خونین در بغداد در سپتامبر2007 هفده شهروند عراقی را بدون هیچ علتی کشته بودند. پس از افشای این موضوع اعتراضات بسیاری درعراق علیه حضور نیروهای این شرکت امنیتی آمریکایی به وجود آمد.

بر این اساس "گری جکستون" رئیس وقت شرکت بلک واتر در سال 2007 مجوز پرداخت رشوه به مقامهای عراقی را به نیروهای این کشور داده است. اما در نهایت از پرداخت رشوه به مقامات عراقی ناکام مانده اند.

وزارت امور خارجه آمریکا پس از افشای این جنایت بلک واتر روابط علنی خود را با این شرکت قطع کرده است. از طرفی دولت عراق نیز از تمدید ماموریت بلک واتر برای تداوم فعالیت در این کشور خودداری کرد.

شرکت امنیتی بلک واتر نیز پس از این واقعه مقر اصلی خود در ایالت کارولینای شمالی را تغییر داد. این شرکت اخیرا حتی نام خود را به XE تغییر داده و درصدد ورود مجدد به عراق است.