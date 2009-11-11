طرح آموزشی "جوان و اندیشه اسلامی" در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، تقویت روحیه خودباوری بین دختران، آشنایی با ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در دین اسلام، تعالی فرهنگ باورهای دینی، مسئولیت ‌پذیری در تربیت فرزند صالح و پرهیز از اسراف و تجمل‌گرایی را از جمله اهداف برگزاری این طرح عنوان کرد.

فاطمه زهرا هلال بیرجندی بر ارائه برنامه‌ ریزی مناسب در راستای تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیب ‌های اجتماعی تاکید کرد و بیان داشت: ارائه راهکارها برای تسهیل ازدواج جوانان، ایجاد روحیه ساده زیستی، آشنایی با آسیبهای اجتماعی و مهارتهای زندگی و مشکلات عاطفی از دیگر اهداف برگزاری طرح آموزشی اندیشه ‌های اسلامی در استان بوده است.

وی ادامه داد: این طرح با حضور استادان برجسته حوزه و دانشگاه قم و در قالب موضوعاتی اعم از دختر در تاریخ، دختران و آسیبهای اجتماعی، ارتباط دختر و پسر، اهداف ازدواج، روانشناسی دختران، اهمیت مسئله عفاف و حجاب، ارتباط مسائل معنوی و رشد تحصیلی و مسائل خانوادگی و همسرداری برگزار شده است.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: این طرح از ششم آبان ‌ماه جاری به مدت 9 روز در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار شد.

هلال بیرجندی در پایان یادآور شد: بالغ بر 48 جلسه آموزشی در راستای اجرای طرح جوان و اندیشه اسلامی در خراسان جنوبی برگزار شده است.