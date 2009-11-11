70درصد ناامنیهای کرمان مربوط به جنوب استان است

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر میزان شاخصهای ناامنی در جنوب کرمان 38 درصد کاهش یافته است .

وی افزود: با این وجود طبق بررسی های صورت گرفته 70 درصد از نا امنیهای کرمان مربوط به مناطق جنوبی استان است که نشات گرفته از موقعیت جغرافیایی این مناطق می باشد.

کمالی افزود: شهرستانهای جنوبی کرمان به دلیل هم مرزی با سیستان و بلوچستان، نزدیکی به دریا در معرض اینگونه مشکلات قرار گرفته اند که در این خصوص نیز در حال برنامه ریزی مناسب برای ارتقاء امنیت هستیم هر چند که در این مناطق نیز احساس امنیت به مراتب افزایش یافته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان افزود: استان کرمان با توجه به نزدیکی به مرزهای شرقی کشور در مسیر ترازیت مواد مخدر قرار گرفته است و همین مسئله نیز موجب بروز مشکلات امنیتی می شود بطوریکه اگر این مشکل در کرمان برطرف شود استان کرمان یکی از کم حاشیه ترین استانهای کشور خواهد بود.

وی در خصوص حضور افاغنه نیز گفت: در استان کرمان نزدیک به 75 هزار افغانی دارای مجوز و به همین میزان بدون مجوز وجود دارد که برای کنترل این وضعیت نیز درحال برنامه ریزی هستیم و طرح شناسایی و ترد اتباع افاغنه غیر مجاز در کرمان اجرا می شد.

وی گفت: در آینده نزدیک تعداد بیشتری از شهرهای استان به عنوان مراکز ممنوعه برای ورود افاغنه معرفی می شوند و در همین راستا برای ساماندهی اردوگاه افاغنه رفسنجان، این اردوگاه نیز بزودی جابجا خواهد شد.