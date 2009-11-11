مطبوعات محلی آذربایجان غربی به روزمرگی مبتلا شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده در اولین نشست خبری با اشاره به اینکه مطبوعات محلی وظیفه ای خطیر در راستای بیان مسائل و مشکلات منطقه دارند، اظهار داشت: با بررسی هایی که در روزهای ابتدایی آغاز فعالیت خود به عنوان استاندار در آذربایجان غربی انجام داده ام متوجه شده ام که مطبوعات محلی این استان بیشتر به دنبال اخبار دستگاه های اجرایی و انعکاس عملکردها هستند و از وظیفه خطیر خود کمی غفلت کرده اند.

وی ادامه داد: مطبوعات محلی با توجه به آشنایی های خود از منطقه می توانند با ارائه تحلیلهای متنوع و حتی نقدهای سازنده مدیران و مسئولان استان را در امر برنامه ریزی یاری دهند و در سیاست گذاری ها تاثیر گذار باشند.

جلال زاده از نبود روزنامه نیز در استان انتقاد کرد و گفت: چرا این استان با سابقه دامنه دار و طولانی در امر مطبوعات باید فاقد روزنامه باشد.

وی با بیان اینکه تعامل مدیریت استان با رسانه ها باید دوطرفه باشد، بیان کرد: ما در استان آذربایجان غربی علاقمند به تعامل و تبادل نظر با رسانه های فعال در استان هستیم و امیدواریم با همفکری و هم رایی بتوانیم ساز و کار و مکانیسم مناسبی برای این تعامل طراحی کنیم.

استاندار در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی با رویکرد فرهنگی و مردمی پا به عرصه گذاشته است، بیان داشت: استان در شرایط و موقعیت حساسی قرار گرفته و در این زمینه باید بین گروهای سیاسی و اصحاب رسانه وفاق و همدلی ایجاد شود تا شرایط برای توسعه هر چه بیشتر فراهم شود.

جلال زاده محبت به همدیگر را از جمله ابزارهای مهم در ایجاد وفاق و همدلی عنوان کرد و گفت: اولویت کاری ما در این استان ایجاد وفاق و همدلی بین گروه های مختلف و رسانه هاست و امیدواریم با همکاری و همدلی رسانه ها و گروه های سیاسی در این زمینه موفق باشیم.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف استان نیز خاطرنشان کرد: مهمترین سرمایه این استان وجود نیروی انسانی مجرب بوده و استفاده از این ظرفیت عظیم نیازمند توجه ویژه است.

جلال زاده با بیان اینکه استان در بخشهای مختلف به جایگاه های خوبی دست پیدا کرده است، ادامه داد: اما این امر هرگز راضی کننده نیست و باید برای رفاه و توسعه استان تلاش بیشتری کرد.

استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: سهم این استان از اعتبارات و امکانات ملی با توجه به شرایط و موقعیت حساسش باید بیش از گذشته باشد.

جلال زاده در ادامه در خصوص تغییر مدیران استانی نیز خاطرنشان کرد: فعلا در مقطع ارزیابی عملکرد مدیران مجموعه استانداری و دستگاه های اجرایی هستیم اما در هر تغییری باید به شان و حرمت افراد نیز توجه شود.

وی عمده ضعفهای و مشکلات استان را در بخش فرهنگی ذکر کرد و بر تلاش بیشتر برای رفع این مشکلات تاکید کرد.

جلال زاده در پایان سخنانش با اشاره به پروژه های عمرانی استان به خصوص میان گذر دریاچه ارومیه و راه آهن مراغه به ارومیه نیز گفت: امیدواریم هر چه سریعتر این پروژه به اتمام برسد اما مسئولان کشوری نیز باید در اختصاص اعتبارات توجه بیشتری به این استان داشته باشند.