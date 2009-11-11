افزایش همکاری ایران و لسوتو / تشکیل کمیته سیاسی بین دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موهلابی تسه کوا وزیر امور خارجه لسوتو روز چهارشنبه در تهران سند همکاری و یادداشت تفاهم امضا کردند.

متکی در نشست خبری مشترک با همتای لسوتویی خود اظهار داشت: وزیر امور خارجه لسوتو در اجلاس غیر متعهدها با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد که در این دیدار همکاری بین دو کشور در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت.

وزیر خارجه با بیان اینکه کشور لسوتو در همسایگی آفریقای جنوبی است، گفت: این کشور در سال 53 سفارت خود را در ایران تاسیس کرد. وی با اشاره به تحولاتی که در خاورمیانه و آفریقا و همچنین صحنه بین المللی اتفاق افتاده است، گفت: رایزنی های ما بر اساس این تحولات و توسعه همکاری های بین دو کشور است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور افزود: در این چارچوب ظرفیت های ایران چه در حوزه تجاری و چه در بخش اجرایی و پروژه هایی که در کشور لسوتو وجود دارد در دستور کار قرار دارد که با استفاده از پیمانکاران بخش خصوصی این پروژه ها را انجام خواهیم داد. همچنین موضوع تجارت محصولاتی که در لیست واردات ایران به لسوتو است مطرح می باشد. ضمن اینکه ایران در زمینه دارو سازی و صدور آن به کشور لسوتو می تواند بسیار موثر باشد.

متکی با بیان اینکه دولت ایران با ترغیب بخش خصوصی جهت فعالیت در کشور لسوتو نقش ارزنده ای داشته است، خاطر نشان کرد: دو کشور مواضع بسیار نزدیکی در تحلیل و تعاملات بین المللی دارند. همچنین دو کشور روند یکجانبه گرایی و بهره گیری از زور و زور مداری را در مناسبات بین المللی محکوم کرده و می کنند.

وی افزود: دو کشور معتقد به چند جانبه گرایی و دموکراسی واقعی و اصلاح برخی ساختارهای غیر دموکراتیک در سازمان ملل متحد هستند که یکی از آنها برخورداری ملت ها از حقوقی برابر در عرصه های علوم است که قویا از آن حمایت می کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه دو کشور از فقدان عدالت در بسیاری از مناسبات جهانی گله مندند، گفت: عدالت باید در خدمت همه کشورها باشد. ایران و لسوتو نیز دیدگاه های مشترکی در تحلیل رویدادهای بین المللی و چگونگی برخورد با آنها و همچنین پیشنهاداتی برای تحقق عدالت در عرصه بین المللی دارند.

متکی با اشاره به اینکه دو کشور بر سر تشکیل کمیته سیاسی به ریاست وزارتخارجه های ایران و لسوتو به توافق رسیده اند، تصریح کرد: در این کمیته سیاسی توسعه مناسبات در دستور کار وزارت خارجه های دو کشور قرار خواهد گرفت.

همچنین در این نشست خبری موهلابی تسه کوا وزیر امور خارجه کشور لسوتو، اظهار داشت: با اینکه از خانه خود دور هستیم اما احساس می کنیم که در خانه خود هستیم. لسوتو کشوری کوچک و در حال توسعه ای است اما این کشور بسیار مهم است و به استقلال و حاکمیت خود معتقد است و در این چارچوب با ایران در دهه 70 روابط دیپلماتیک برقرار کردیم.

وی با بیان اینکه مناسبات دو جانبه روز به روز گسترش می یابد، عنوان کرد: زمینه های زیادی است که می توان این روابط را توسعه داد. لسوتو هم اکنون با چالش هایی در برنامه های خود مواجه است یکی مربوط به کاهش فقر می شود، توسعه در سرمایه گذاری در بخش انسانی و آموزش، تامین بهداشت برای همه، بالا بردن تولیدات کشاورزی و تامین ساختارهای مناسب در کشور همچون جاده های مواصلاتی و همچنین تامین آب، انرژی که با توجه به ساختارهایی که برای توسعه کشور داریم برای ما بسیار مهم است.

تسه کوا با بیان اینکه قصد داریم پایه صنعتی خود را متحول کنیم، گفت: تجارت یک بخش کلیدی برای توسعه است و باید در این زمینه وضعیت خود را بهبود بخشیم.

وزیر خارجه لسوتو تصریح کرد: خوشحالیم که سند همکاری با جمهوری اسلامی امضا کرده ایم و این به لسوتو کمک خواهد کرد و ما از آن عاقلانه استفاده خواهیم کرد.وی با اشاره به اولویت های لسوتو عنوان کرد: اولویت های ما در کشاورزی، بهداشت، ساختار سازی، توسعه منابع انسانی، تولید مواد دارویی است که سعی می کنیم اولویت خود را از میان این موارد انتخاب کنیم.

تسه کوا با تاکید بر اینکه خود را متعهد به این یادداشت تفاهم و همکاری های دو جانبه می دانیم، گفت: یادداشت تفاهم و همکاری های دو جانبه در نهایت موجب استفاده مردم دو کشور از منافع این همکاری ها خواهد شد.

وزیر خارجه لسوتو با بیان اینکه در حال حاضر جهان به یک سازمان ملل قوی تری احتیاج دارد، به طوری که منافع کشورها را بیش از گذشته مد نظر قرار دهد و ساختار دموکراتیک داشته باشد، گفت: اگر بخواهیم صلح و امنیت را تضمین کنیم منوط به اصلاح مداوم روابط در عرصه بین المللی است.

وی افزود: سازمان ملل باید تضمین کند که به شئونات انسانی توجه داشته باشد و ما در این چارچوب صحبت می کنیم.

تسه کوا با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر ما سازمان ملل دموکراتیک نداریم که خود یک چالش عمده است، اظهار داشت: تمام کشورهای دنیا به ویژه کشورهای فقیر و حتی کشورهای ثروتمند باید صدای مساوی در سازمان ملل متحد داشته باشند.

وزیر خارجه لسوتو با تاکید بر اینکه حق هر کشوری است که از تکنولوژی استفاده کند، گفت: از جمله این تکنولوژی ها استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است ، ما ایران را در این زمینه حمایت می کنیم تا به دنیا نشان دهد که صرفا در مقاصد صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده می کند و همه به این نتیجه رسیده ایم که جنگ برای همه نابود کننده است.

تسه کوآ در پایان تصریح کرد: گسترش روابط مردم بسیار مهم است و اینکه با گسترش این روابط همدیگر را بیشتر درک کنیم.

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به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در ادامه کنفرانس خبری خود با موهلابی تسه کوا وزیر خارجه لسوتو که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر واکنش وی نسبت به تشکیل جلسه شورای کشورهای همکاری خلیج فارس در خصوص تحولات یمن، اظهار داشت: مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به یمن همواره روشن و شفاف بوده است. آنچه که دراین کشور می گذرد کاملا داخلی است و امیدواریم با رویکرد مسالمت آمیز خاتمه پیدا کند.

وی توسل به زور را راه حل مشکلات کشور یمن ندانست و عنوان کرد: توسل به زور مشکل را در یمن بیشتر می کند و هیچ راه حل نظامی برای این منظور متصور نیستیم.

متکی با تاکید بر ضرورت کمک، همکاری و تلاش خیرخواهانه کشورهای منطقه برای آرامش و امنیت در یمن، گفت: امنیت و آرامش در یمن، امنیت و آرامش را برای همه کشورهای منطقه به ارمغان خواهد آورد و هر اقدامی در مغایرت با این رویکرد صورت گیرد بر خلاف منافع کشورهای منطقه است.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالی مبنی بر واکنش ایران نسبت به اظهارات مقامات بلند پایه ایالات متحده مبنی بر استفاده ایران از کلاهک هسته ای عنوان کرد: ادعاهای تکراری توسط برخی از مسئولان آمریکایی مردم آمریکا را هم خسته کرده است.

وی افزود: بیش از دو سال پیش در یک چارچوب توافق شده با آژانس در قالب مدالیته همه سئوالات آژانس را پاسخ دادیم و مورد به مورد از آنها امضا و تاییدیه گرفتیم.

متکی با بیان اینکه آژانس در آن زمان تلاش می کرد که خاتمه بررسی ها و صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران را اعلام کند، گفت: اما متاسفانه فشار دولت بوش مانع تحقق این موضوع شد ولی امروز ایران فعالیت صلح آمیز خود را ادامه می دهد و آمادگی گفتگو و مذاکرات در این زمینه را دارد.

در ادامه این نشست، موهلابی تسه کوا وزیر خارجه لسوتو در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان سرمایه گذاری در ایران عنوان کرد: مهمترین موضوع این است که لسوتو و ایران زمینه هایی که منافع دو جانبه را بتواند تامین کند انتخاب می کنند.

وی با اشاره به اینکه لسوتو یکی از چند کشوری در جنوب آفریقا است که کالای کشاورزی آن به خصوص پشم را تولید می کند، اظهار داشت: لسوتو مایل است که در این زمینه همکاری با جمهوری اسلامی داشته باشد. در بخش تولیدات دارویی نیز همین طور.

تسه کوا با بیان اینکه دو کشور در راستای منافع دو جانبه کار می کنند، عنوان کرد: بخش وسیعی از این همکاری در زمینه پزشکی و دارویی است. بخش دیگر انتقال تکنولوژی ایران به لسوتو می باشد تا به سطح بالایی از محصولات کشاورزی دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: البته نمی خواهم در اینجا بگویم که چند میلیون سرمایه گذاری در ایران صرف می کنیم اما در عین حال به توسعه همکاری های دو جانبه علاقه مندیم.

متکی در پاسخ به همین سئوال گفت: در دولت نهم متوازن سازی کشورهای مختلف در سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها استفاده از همه ظرفیت های آفریقا در جمهوری اسلامی ایران بود.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه در 4 سال گذشته به شناسایی و ایجاد ارتباط و تقویت همکاری ها با کشورهای دیگر توجه شده است، گفت: موفق شدیم دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی را به فعالیت در آفریقا و استفاده از ظرفیت های آن ترغیب کنیم.

وی با اعلام اینکه احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری بود که در سال نخست ریاست جمهوری خود در اجلاس اتحادیه آفریقا حضور پیدا کرد، گفت: ایران هم اکنون به عنوان ناظر ویژه در اجلاس اتحادیه آفریقا حضور دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور با بیان اینکه در حال حاضر صدها میلیون دلار رقم پروژه های مختلفی است که توسط شرکت های خصوصی ایرانی در آفریقا مشغول به کار هستند گفت: در ساخت سد و نیروگاه و حوزه کشاورزی و همچنین استفاده و بهره برداری از معادن حضور فعالی پیدا کرده ایم.

وی تصریح کرد: دراین نگاه کلان و راهبردی نسبت به آفریقا همه کشورها می توانند ظرفیت خود را داشته باشند.

وزیر خارجه لستو با اظهار امیدواری از روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی، گفت: در 3 حوزه تجارت، اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری از حضور کشورهای آفریقایی در ایران استقبال می کنیم.

متکی نیز در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص روابط ایران و ایالات متحده عنوان کرد: نظر ما تکیه و ضرورت عملی شدن حرف هایی است که یک سال گذشته در آمریکا مطرح شد. به عبارت دیگر ضرورت تغییر و تصحیح سیاست هایی که می تواند فضای جدیدی را نسبت به مسائل در مناطق مختلف بوجود آورد که این موضوع رمزگشای حل این مشکلات است منوط بر آنکه اراده سیاسی منطبق با آن وجود داشته باشد.