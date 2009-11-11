"خانه روشن" با دو سینما شش میلیون تومان فروخت

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی و مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری به خبرنگار مهر گفت: این فیلم هم اکنون در دو سینما آزادی و سپیده به نمایش در می آید و تا شب گذشته شش میلیون و 420 هزار تومان فروش داشته است. فیلم مستند "سرزمین گمشده" این کارگردان نیز که به صورت تک سانس به نمایش در می آید، تا دیروز یک میلیون و 356 هزار تومان فروش داشته است.

"خانه روشن" محصول مشترک سازمان توسعه سینمای سوره و طوبی فیلم و داستان آن درباره تلاش جوانی به نام امید برای نجات جان دختری بیماراست. در این فیلم لیلا زارع، کاوه کاویان ، ایمان عسگری و بیوک میرزایی بازی کردند.

"سرزمین گمشده" به رویدادهای سیاسی بعد از شهریور 1320 و تحولات اجتماعی آن دوران می‌پردازد که باعث نفوذ همسایه شمالی در ایران شد و به شکل‌گیری یک نسل از مهاجرانی انجامید که سال‌های زیادی از عمر خود را در اردوگاه سپری کردند.