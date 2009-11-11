نمایشگاه تازه های کتاب و نشر در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب سمنان به خبرنگار مهر در سمنان گفت: در این نمایشگاه تازه های کتاب و نشر در بیش از پنج هزار عنوان در قالب 9 هزار جلد ارائه شده است .

امیر هوشنگ باهنر افزود: تازه های کتاب و نشر در بیش از پنج هزار عنوان در زمینه های مختلف تاریخ و جغرافیا، دین و مذهب، روانشناسی، کودک و نوجوان، ورزش و هنر، ادبیات و رمان و ... به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه کتاب های این نمایشگاه با 10 درصد تخفیف به علاقمندان ارائه می شود، گفت: برای تامین نیاز دانشجویان و دانش آموزان نیز کارتهای تخفیف تا 25 درصد در سطح دانشگاه ها و مدارس توزیع شده است .

به گفته وی، این نمایشگاه به مدت 15 روز در طبقه فوقانی فرهنگسرای کومش صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 16 تا 21 برای بازدید عموم دایر است .