جشنواره موسيقي واگنر گشايش يافت

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر"، خواننده تنور اين اپرا كه نقش اصلي را در آن بازي مي كند، اپراي " پارسيفال" را تقبيح كرد و از اجراي آن در جشنواره واگنر، به عنوان اتفاقي ناشايست ياد كرد.



" كريستف شيلينگسيف" كارگردان اين اپرا، به تازگي آن را به صحنه برده است و باوجود اين كه در سن 93 سالگي به سر مي برد، همچنان با حضور درجشنواره ها، احساس جواني مي كند. اين كارگردان آوانگارد، اپراي " پارسيفال" را بر اساس افسانه ها و تصاوير آفريقايي طراحي كرده است.



" ولفگانگ واگنر" دبيراين جشنواره كه فرزند ارشد " واگنر"آهنگساز شهير آلماني است، خودش شخصا " شيلينگ سيف" را انتخاب كرد و در پاسخ به سيل انتفادات وارده در مطبوعات اجراي اپرا را به عنوان اتفاق هيجان انگيز جشنواره امسال خواند.



كارگردان اين اپرا در گفت وگويي با مجله " استرن" گفته است: نمي دانم، پس از اين جشنواره آيا بازهم اپرايي را به صحنه مي برم يا نه، چون برخوردهايي كه با اجراي اين اثر به وجود آمد، بسيار توهين آميز بود.



هم زمان با اجراي اپراي جنجالي " پارسيفال" در جشنواره واگنر، اپراهاي ديگري نيز به صحنه رفتند كه تا 30 شب ديگر نيز ادامه خواهند داشت و از حالا بليط هاي آنان فروش رفته و همه صندلي هاي سالن نيز رزرو شده اند.

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