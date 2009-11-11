تیم والیبال برق کرمان به 80 درصد از آمادگی خود دست یافته است

سیامک امیر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با تمرینات انجام شده طی هفته های گذشته تیم برق کرمان به 80 درصد از آمادگی خود دست یافته است و به کسب حداکثر امتیاز مقابل تیم والیبال ارومیه در هفته جاری امیدوار هستیم.

وی افزود: در صورت آنالیز صحیح و مهره چینی دقیق سرمربی توان شکست تیم ارومیه ای و هر تیم دیگر در لیگ والیبال کشور را داریم.

امیر تیموری افزود: برای افزایش شناخت مربی خارجی برق کرمان از لیگ ایران سی دی های تیمهای ایران را در اختیار این مربی قرار داده ایم و امیدوار هستیم طی چند هفته آینده مربی صرب والیبال کرمان دید مطلوبی از نوع و کیفیت والیبال ایران پیدا کند.

وی افزود: برق کرمان با توجه به پشتیبانی های صورت گرفته در فصل جاری بسیار پر قدرت تر از فصل گذشته ظاهر خواهد شد و با توجه به بازیکنان و سرمایه گذاری انجام شده توان شکست هر تیمی را داریم.

وی گفت: طی هفته گذشته نیز روی نقاط ضعف و قوت تیم ارومیه کار کرده ایم و با آنالیز مشکلات تیم در بازی قبل راه های کسب پیروزی در این دیدار را بارها تمرین کرده ایم.

تیم والیبال برق کرمان امشب مقابل تیم والیبال ارومیه در چارچوب هفته دوم سوپر لیگ والیبال ایران به میدان می رود.