حکایت خط انتقال گاز ملایر - خرم آباد؛ یک پروژه با سه مدیرعامل!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خط انتقال گاز خرم آباد یکی از مهم ترین دغدغه های مردم لرستان محسوب می شود که شاید همواره بیم قطعی گاز در زمستان به دلیل عدم بهره برداری ازاین طرح حیاتی در میان مردم وجود داشته است.

بهره برداری از خط انتقال گاز خرم آباد که پیش از تصویب در جلسه هیئت دولت، در سال 83 جزو برنامه های شرکت نفت قرار گرفته بود با وعده هایی گره خورد که تا مردم نیز از این روند ابراز نارضایتی کنند.

زمستان با طعم قطعی گاز بیش از صد هزار مشترک لرستانی

شاید در زمستان سال 86 که گاز بیش از 62 هزار مشترک خرم آبادی در اوج سرمای زمستان قطع شد و 35 درصد مردم کوهدشت و پلدختر نیز با بحران کمبود گاز مواجه شدند یکی از مهمترین مواردی که از سوی مسئولان استان مطرح شد کوتاهی شرکت گاز استان در بهره برداری از خط انتقال گاز سامن - خرم آباد بود.

در چنین شرایطی برخی از مسئولان شرکت گاز استان که باید در صحنه حضور می داشتند و پاسخگوی مشکلاتی که مردم را درگیر بحران کرده بود می بودند با شانه خالی کردن مردم خرم آباد را بدون گاز رها کردند.

در آن روزها تنها به مردم توصیه می شد که باید صرفه جویی کنند و در اظهار نظری مدیرعامل اسبق شرکت گاز استان لرستان هشدار داد: اگر وضعیت برودت هوا و مصرف شهروندان به همین صورت ادامه داشته باشد، گاز خرم آباد به طور کامل قطع خواهد شد!

جلال شکرگزار که در آن بحران مدیر عامل شرکت گاز استان بود بدون هیچ گونه اظهار نظری در زمینه اینکه چرا مصوبه سال 84 هیئت دولت اجرایی نشده در کمتر از چند ماه پس از بحران جای خود را به سید حسین پزشکی نجف آبادی داد.

عدم قطعی گاز در گرو اجرایی شدن خط انتقال گاز سامن

مدیر عامل جدید شرکت گاز که در سال 87 بر مسند مدیریت این شرکت تکیه زد در اولین اظهار نظرهای خود در زمینه پروژه خط انتقال گاز سامن - خرم آباد عنوان کرد: احداث و راه اندازی خط انتقال در سه راهی سامن - ملایر باعث جلوگیری از قطعی گاز در زمستان امسال در برخی شهرهای لرستان می شود.

سید حسین پزشکی در سال گذشته عدم قطعی گاز در خرم آباد را در گرو بهره برداری این خط دانست و گفت: راه اندازی خط انتقال 36 اینچ در سه راهی سامن - ملایر راه حلی مطمئن برای جلوگیری از اتفاق سال گذشته در شهرستان خرم آباد خواهد بود.

این اظهارات مدیر عامل شرکت گاز امیدوارمان کرد تا این خط انتقال گاز در سال گذشته به بهره برداری برسد. ولی گویا این حکایت تلخ سر پایان نداشت به طوریکه عملیات اجرایی این طرح در حالی دوباره آغاز شد که چند ماه بعد این عملیات دوباره متوقف شد تا امیدها به ناامیدی بدل شود.

برکناری مدیر عامل دوم شرکت گاز/وعده اجرایی شدن خط انتقال از سوی مدیر سوم!

این وضعیت ادامه داشت تا صبرها به سر آمد و مدیر عامل دوم نیز که عمده دلیل برکناری اش به وضعیت طرح خط انتقال گاز خرم آباد بازمی گشت هم با صندلی ریاست خداحافظی کرد تا خط انتقال سامن - خرم آباد شاهد سومین مدیر عامل با وعده اجرایی کردن این پروژه حیاتی باشد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت گاز روز گذشته در حالی برگزار شد که از نوع سخنرانی سید حسین صابری استاندار لرستان می توانست نارضایتی وی از وضعیت اجرایی نشدن خط انتقال گاز خرم آباد را فهمید.

در این مراسم مدیر عامل قبلی شرکت گاز نیز که گویا می دانست یکی از دلایل برکناری اش این خط گاز با عمر چندین ساله است به توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

سیدحسین پزشکی عنوان کرد: یکی از مسائلی که در سال 86 موجب مشکلاتی در لرستان شد بحران قطع گاز به ویژه در خرم آباد که ما در همان روزهای ابتدای مشغول به کار پیگیری کردیم تا خط انتقال دوم گاز خرم آباد که در سال 84 تصویب شده بود را فعال کنیم.

پیگیری احداث خط انتقال گاز وظیفه من نبوده است!

وی با طرح این موضوع که پیگیری این موضوع جزو وظایف وی "نبوده" است، ادامه داد: ولی من این کار را پیگیری کردم تا گاز استان تامین شود.

این مسئول که با حضار دردل می کرد، افزود: سال اول به ما گفتند برای اجرای این پروژه نه پول داریم و نه لوله! ما پیگیری کردیم تا این مشکلات مرتفع شد و با تعیین پیمانکار از اول آذرماه سال گذشته کار خط انتقال گار خرم آباد آغاز شد و 25 کیلومتر از این خط نیز انجام شد.

پزشکی با بیان اینکه در نهایت این پروژه در سالجاری نیز به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد، گفت: ولی با آمدن مدیر عامل جدید شرکت ملی گاز مشکل ورق و لوله حل شد و پروژه به زودی فعال می شود.

و اما برای آگاهی از نگاه شرکت ملی گاز به پروژه خط انتقال گاز خرم آباد با مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز نیز گفتگویی انجام دادیم.

وعده جدید متولیان: خط انتقال گاز سامن تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

مصطفی کشکولی که با خبرنگار مهر در خرم آباد گفتگو می کرد با اشاره به مشکل لوله در اجرای این پروژه، بیان داشت: اخیرا مشکل تامین لوله 36 اینچ که سایز خاصی است و ما در این زمینه کمبود داشتیم حل شده است.

وی با اشاره به دستور ویژه مدیر عامل شرکت ملی گاز برای تامین اعتبار این پروژه، عنوان کرد: با تامین لوله و اعتبار مورد نیاز پروژه ادامه ساخت این خط به زودی آغاز می شود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ابراز امیدواری کرد: خط انتقال گاز سامن - خرم آباد تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

به هر حال امید می رود خط انتقال 167 کیلومتری گاز خرم آباد تا پایان امسال به بهره برداری برسد تا علاوه بر رفع دغدغه های مردم ثبات در حوزه مدیریت شرکت گاز لرستان نیز برقرار شود.