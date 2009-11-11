ایجاد صندوق توسعه صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات امروز در اولین بازدید از منطقه ویژه پتروشیمی در ماهشهر با بیان اینکه در طی سالهای گذشته تجربه توسعه جهشی در صنعت پتروشیمی کسب شده است، اظهار کرد: البته این توسعه در صنعت پتروشیمی کشور پایدار نبوده زیرا بستری که بر اساس آن بنا شده محدود است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه باید از این پس به جای شرکتهای تابعه از عبارت شرکتهای همکار استفاده کنیم، بیان کرد: نگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکتها باید یک نگاه پشتیبانی کننده و حامی باشد.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی باید توسعه گرا باشد و بیشتر در پی شناسایی توانمندی ها و پتانسیلهای توسعه حرکت کند یادآورشد: بخش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید تلاش کند بخشی از بودجه های عمرانی را به سمت توسعه پتروشیمی هدایت کند.‌

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار حفظ وحدت بین شرکتهای واگذار شده و به تازگی خصوصی شده صنعت پتروشیمی کشور شد و گفت: باید باب تغییر در صنعت پتروشیمی را بگشاییم و تحول گرا باشیم.

بیات خواستار تشکیل کارگروه های به منظور بهبود مستمر در مجموعه شرکتهای پتروشیمی شد و تبیین کرد: این کارگروه ها می توانند باعث افزایش بهره وری شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی شوند.‌

وی بر تکمیل سریع طرح های نیمه تمام، تقویت HSE، توسعه ساخت داخل به عنوان ابزار راهبردی کاهش هزینه ها در صنعت پتروشیمی کشور یاد کرد و افزود: آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی کارکنان و شفافیت روابط مالی بین شرکت ها باید تقویت یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پایین دستی، خواستار تشکیل صندوق توسعه صنعت پتروشیمی در کشور شد.‌