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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

سونی حق پخش نماینده آرژانتین در اسکار را خرید

سونی پیکچرز کلاسیکس امتیاز پخش فیلم آرژانتینی "راز درون چشم‌های آنها" ساخته خوزه کامپانلا در آمریکای شمالی را خریداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات میان لاتیدو فیلمز تهیه‌کننده اسپانیایی فیلم و سونی بر سر فروش حق پخش این فیلم که نماینده سینمای آرژانتین در جوایز اسکار امسال است مدتی به طول انجامید، اما بالاخره این مذاکرات به نتیجه رسید.

دیگر فیلم کامپانلا "پسر عروس" هم سال 2001  نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی بود. ریکاردو دارین در "راز درون چشم‌های آنها" نقش‌آفرینی می‌کند. این فیلم نخستین بار در جشنواره تورنتو به نمایش درآمد و با تحسین منتقدان و تماشاگران همراه شد.

فیلم داستان بازرس جنایی بازنشسته‌ای است که تصمیم می‌گیرد رمانی بر اساس یک پرونده قدیمی مربوط به سال 1974 بنویسد. پرونده مربوط به زنی است که مورد تجاوز قرار گرفته و تا سرحد مرگ کتک خورده است.

حقوق و امتیاز پخش این فیلم پس از نمایش در جشنواره سن سباستین به پخش‌کنندگان کشورهای انگلستان، فرانسه، استرالیا و برزیل فروخته شده است.

کد مطلب 981451

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