نخستین خط تولید کنتورهای هوشمند برق کشور به بهره برداری رسید

مدیرعامل کارخانه بهینه سازان توس در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: کنتورهای هوشمند برای نخستین بار در کشور به تولید انبوه می رسد و این خط تولید نیز قادر است در یک نوبت کاری 500 دستگاه از این نوع کنتور را تولید کند.

مجید محدث اظهار داشت: امکان قرائت لحظه ای از راه دور بدون مراجعه به محل، قطع و وصل انرژی از راه دور، تحلیل اطلاعات مصرف مشترکان، تحلیل و مدیریت تلفات در شبکه های توزیع، شناسایی آنی استفاده غیرمجاز از انرژی، امکان عملیاتی کردن کنتورهای پیش پرداختی، تغییر نرم افزار و تعرفه مصرف از جمله مزیتهای این نوع کنتور برق است.

مدیرعامل کارخانه بهینه سازان توس با اشاره به اینکه با فعال شدن این خط تولید برای 100 نفر به صورت مستقیم ایجاد شغل شد، بیان کرد: کارخانه بهینه سازان توس سالانه 250 هزار دستگاه کنتور هوشمند برق تولید کرده، در اختیار شرکتهای توزیع برق کشور قرار خواهد داد.

وی افزود: این واحد که شهریورماه پارسال به بهره برداری رسید، تاکنون 270 هزار دستگاه کنتور الکترونیکی با استانداردهای تعریف شده وزارت نیرو تولید کرده و در اختیار 19 شرکت توزیع نیروی برق قرار داده است.

محدث گفت: سرمایه ثبتی این کارخانه 69 میلیارد ریال است که 15 میلیارد ریال آن از محل تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی جذب شده است، 52 درصد سهام آن به پنج هزار کارمند و بازنشسته صنعت برق سه استان خراسان و بقیه متعلق به اشخاص حقیقی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت هگزینگ الکتریکال است.