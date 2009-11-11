به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی، به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری ها، هیات واگذاری را ملزم ساخت تا با رعایت مواد (21) و(40) و (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، شیوه‌های اجرایی احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری را تعیین و اعلام نماید.

براساس بند (الف) ماده 21، در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. گفتنی است در عرضه عمومی ‌سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ـ مصوب آذرماه سال 1384ـ الزامی‌است.

همچنین براساس جزء(4) بند(ب) ماده(40) هیأت واگذاری دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی را تصویب می نماید.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه را دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به وزارت امور اقتصاد ودارایی ابلاغ کرده است.