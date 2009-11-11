51 درصد از حوادث رانندگی کرمان منجر به فوت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با مسئولان آموزش و پرورش کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در کشور بروز تصادفات در شهرها و جاده های سراسر کشور است که این نکته بر اهمیت افزایش اطلاعات و فرهنگ ترافیکی جامعه تاکید دارد.

وی عنوان کرد: طبق آمار موجود طی دو ماه گذشته 51 درصد از تصادفات در استان کرمان منجر به فوت شده است که وقوع هر یک از این حوادث موجب بروز تبعات اجتماعی در خانواده افراد فوت شده و حتی رانندگان خاطی می شود.

سردار اسحاقی افزود: نگاه مجریان امنیت در استان نگاهی فرهنگی است که ما از این نظر نیاز به همکاری تمامی دستگاه های فرهنگی داریم.

وی عنوان کرد: در این راستای همکاری نیروی انتظامی و آموزش و پرورش موجب ارتقا سطح آگاهی های دانش آموزان به عنوان راننده های فردای کشور و رعایت و نظم پذیری ترافیک خواهد شد.

وی افزود: ارتقاء سطح دانش و دانستی های اجتماعی باعث رفع شدن بسیاری از معضلات جامعه خواهد شد.