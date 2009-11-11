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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

در جمع خبرنگاران عنوان شد:

4 هزار مدرس تربیت سیاسی در مدارس کشور فعال می شوند

4 هزار مدرس تربیت سیاسی در مدارس کشور فعال می شوند

معاون فرهنگی هنری دفتر فضاسازی قرآنی و گسترش نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود 4 هزار نفر به عنوان مدرس تربیت سیاسی در مدارس کشور به زودی فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهی روا در همایش کارشناسان امور سیاسی معاونت پرورشی و تربیت بدنی استانهای کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد اعلام کرد: کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش فعالیتهای فرهنگی شایسته‌ای را در راستای مقابله با تهدید‌هایی که از طرف بیگانگان دانش‌آموزان را تهدید می‌کند انجام داده‌اند.

پیش از این نیز رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان از تشکیل 6 هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشور خبر داد.

همچنین معاون پرورشی آموزش و پرورش از اجرای طرح استقرار دائمی روحانیون در مدارس خبر داده بود.

معاون فرهنگی، هنری دفتر فضاسازی قرآنی و گسترش نماز و عترت ادامه داد: وظیفه اصلی کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش در سطح مدارس کشور آگاه ساختن دانش‌آموزان از فتنه‌های دشمن برای نابودی انقلاب اسلامی است.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش بیان کرد: کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش علاوه بر این وظیفه باید راه درست مقابله با تهاجم فرهنگی که یک خطر جدی برای دانش‌آموزان است را به آنان آموزش دهند.

پناهی روا تصریح کرد: برای انجام این امر در گام نخست کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش ابتدا باید خود از یک آگاهی کامل در این راستا برخوردار باشند و این‌گونه همایشها می‌تواند به آنها کمک به سزایی کند.

به گفته پناهی روا تا کنون دو هزار مدرس تربیت بدنی که با شاخصهای این معاونت همسو هستند معرفی شدند و به زودی آغاز به کار خواهند کرد.

کد مطلب 981458

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