4 هزار مدرس تربیت سیاسی در مدارس کشور فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهی روا در همایش کارشناسان امور سیاسی معاونت پرورشی و تربیت بدنی استانهای کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد اعلام کرد: کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش فعالیتهای فرهنگی شایسته‌ای را در راستای مقابله با تهدید‌هایی که از طرف بیگانگان دانش‌آموزان را تهدید می‌کند انجام داده‌اند.

پیش از این نیز رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان از تشکیل 6 هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشور خبر داد.

همچنین معاون پرورشی آموزش و پرورش از اجرای طرح استقرار دائمی روحانیون در مدارس خبر داده بود.

معاون فرهنگی، هنری دفتر فضاسازی قرآنی و گسترش نماز و عترت ادامه داد: وظیفه اصلی کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش در سطح مدارس کشور آگاه ساختن دانش‌آموزان از فتنه‌های دشمن برای نابودی انقلاب اسلامی است.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش بیان کرد: کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش علاوه بر این وظیفه باید راه درست مقابله با تهاجم فرهنگی که یک خطر جدی برای دانش‌آموزان است را به آنان آموزش دهند.

پناهی روا تصریح کرد: برای انجام این امر در گام نخست کارشناسان تربیت سیاسی آموزش و پرورش ابتدا باید خود از یک آگاهی کامل در این راستا برخوردار باشند و این‌گونه همایشها می‌تواند به آنها کمک به سزایی کند.

به گفته پناهی روا تا کنون دو هزار مدرس تربیت بدنی که با شاخصهای این معاونت همسو هستند معرفی شدند و به زودی آغاز به کار خواهند کرد.