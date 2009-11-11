غربیها با معاملات اینترنتی جز کلاهبرداری هدف دیگری ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله مکارم ‌شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود اظهار داشت: غربی‌ها این روز‌ها سلسله معاملات اینترنتی به راه انداخته‌اند که هدفی جز کلاهبرداری، مکر و فریب مردم ندارند.



وی افزود: اوضاع امروز دنیا بسیار نابسامان است و تقریبا همه جای دنیا ناامن شده و همگان از آینده بیم دارند و مشکلات دنیا به بی‌اخلاقی و دور شدن از مسائل اخلاقی نشات می‌گیرد.



آیت‌الله مکارم‌شیرازی تصریح کرد: اخلاق برای غرب اصلا مطرح نیست و زیر منافع مادی له شده است و بدبختی دنیای غرب این است که در مادیات ترقی کرده و در اخلاقیات نزول داشته است و از مسائل اخلاقی دور شده است.



این مرجع تقلید ادامه داد: دنیا به نقطه آخر تفکرات مادی رسیده است و فهمیده است که مادی‌گرایی راه نجات بشر نیست.



آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به حدیث نبوی اظهار داشت: مکر و نیرنگ، تقلب و خیانت و سوء اخلاق از بزرگترین مشکلات اجتماعی است و اگر این بداخلاقی‌ها از دنیا برداشته شود، دنیا گلستان خواهد شد.



استاد درس خارج حوزه، عواطف در دنیای امروز را رو به ضعف دانسته و عنوان کرد: روز به روز عظمت تعلیمات و معارف اسلامی روشن‌تر می‌شود و باید تلاش کرد منادی این معارف غنی و نجات‌بخش بشری به جهانیان باشیم.



وی اذعان داشت: بداخلاقی، سوء معاشرت و سخت‌گیری با خانواده از اخلاق بسیار ناپسند اجتماعی است که افراد باید آن‌ها را به عنوان یک رذیله اخلاقی ترک کنند.



این مرجع تقلید تصریح کرد: شبیه‌ترین مردم به پیامبر خوش ‌اخلاق‌ترین آنها است و کسانی که سخت‌گیر و بد‌ اخلاق‌اند دورترین افراد به پیامبر اکرم (ص) هستند.



وی خاطرنشان کرد: با روی باز معاشرت کردن خلاف قداست نیست و دینداری به بدخلقی و اخم و ترش‌رویی نیست و ائمه اطهار (ع) همواره به محبت و دوستی و خوش اخلاقی سفارش کرده‌اند.