به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود اظهار داشت: غربیها این روزها سلسله معاملات اینترنتی به راه انداختهاند که هدفی جز کلاهبرداری، مکر و فریب مردم ندارند.
وی افزود: اوضاع امروز دنیا بسیار نابسامان است و تقریبا همه جای دنیا ناامن شده و همگان از آینده بیم دارند و مشکلات دنیا به بیاخلاقی و دور شدن از مسائل اخلاقی نشات میگیرد.
آیتالله مکارمشیرازی تصریح کرد: اخلاق برای غرب اصلا مطرح نیست و زیر منافع مادی له شده است و بدبختی دنیای غرب این است که در مادیات ترقی کرده و در اخلاقیات نزول داشته است و از مسائل اخلاقی دور شده است.
این مرجع تقلید ادامه داد: دنیا به نقطه آخر تفکرات مادی رسیده است و فهمیده است که مادیگرایی راه نجات بشر نیست.
آیتالله مکارمشیرازی با اشاره به حدیث نبوی اظهار داشت: مکر و نیرنگ، تقلب و خیانت و سوء اخلاق از بزرگترین مشکلات اجتماعی است و اگر این بداخلاقیها از دنیا برداشته شود، دنیا گلستان خواهد شد.
استاد درس خارج حوزه، عواطف در دنیای امروز را رو به ضعف دانسته و عنوان کرد: روز به روز عظمت تعلیمات و معارف اسلامی روشنتر میشود و باید تلاش کرد منادی این معارف غنی و نجاتبخش بشری به جهانیان باشیم.
وی اذعان داشت: بداخلاقی، سوء معاشرت و سختگیری با خانواده از اخلاق بسیار ناپسند اجتماعی است که افراد باید آنها را به عنوان یک رذیله اخلاقی ترک کنند.
این مرجع تقلید تصریح کرد: شبیهترین مردم به پیامبر خوش اخلاقترین آنها است و کسانی که سختگیر و بد اخلاقاند دورترین افراد به پیامبر اکرم (ص) هستند.
وی خاطرنشان کرد: با روی باز معاشرت کردن خلاف قداست نیست و دینداری به بدخلقی و اخم و ترشرویی نیست و ائمه اطهار (ع) همواره به محبت و دوستی و خوش اخلاقی سفارش کردهاند.
آیتالله مکارم شیرازی:
غربیها با معاملات اینترنتی جز کلاهبرداری هدف دیگری ندارند
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی هدف کشورهای غربی از انجام معاملات اینترنتی را کلاهبرداری عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود اظهار داشت: غربیها این روزها سلسله معاملات اینترنتی به راه انداختهاند که هدفی جز کلاهبرداری، مکر و فریب مردم ندارند.
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