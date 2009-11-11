یکصد و سومین شماره هنر و موسیقی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش صفوت در مطلبی به مناسبت در گذشت شاگرد سال های دور خود با عنوان"که خوش درخشید ولی دولت مستعجل آمد" در سوگ پرویز مشکاتیان چنین آورده است: هفته گذشته، خورشید محفل عاشقان سنتور، که در مشکات وجود پرویز تجلی داشت، غروب کرد. آری، روح پرویز عزیز که"عزیز مصر" موسیقی ایرانی بود از این جهان خاکی و تاریکی بگسست و به وطن نورانی و مینوی خود پیوست."

وی در بخش دیگری از این یادداشت خود آورده است: برای این بنده حقیر که از 40 سال پیش در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، و نیز در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی سعادت همکاری پیوسته و همیاری عاطفی با استاد مشکاتیان را داشته ام درد این فراق و هجران نا گفتنی است مگر اینکه باز از خواجه لسان الغیب مدد گیریم و بگوییم: ماهم این هفته شد از شهر و به چشمم سالی است / حال هجران، تو چه دانی که چه مشکل حالی است."

در این نشریه همچنین گزارشی تصویری از مراحل مختلف حیات پرویز مشکاتیان وهمچنین مراسم ختم و تشیع پیکر او به چاپ رسیده است.

در این شماره از نشریه هنر و موسیقی مطالبی چون"سرمقاله: پرویز پرکشید در غربت موسیقی و حوزه"، "پنج ضربی و هفت ضربی به روایت ابوالحسن صبا"، "رویدادهای نوین آموزش موسیقی ایرانی"، "نگاهی به تحریر در آواهای ایرانی، انتزاع در آواز"، "گلبانگ خسرو خوبان، گزارشی از کنسرت گروه همنوازان سایه" و "13 مهر، سالگرد جاودانگی فریدون فروغی" نیز گنجانده شده است.

همچنین مطالب دیگری مانند"اثر موسیقی بر ذهن کودک"، "اجرای چهار فصل به مناسبت روز جهانی کودک"، "یادداشتی بر مطلب نگاهی به ضبط های کمپانی هیزمسترزویس"، "مرسدس سوسا، صدای آمریکای لاتین در گذشت" و "ته مقاله، به ازدحام استعاره اضافه شو" نیز در این نشریه به چاپ رسیده است.