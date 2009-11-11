به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی یک موسسه سهامی عام در سئول محسوب می شود که به تولید خبر برای رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری این کشور می پردازد.



یونهاپ تنها خبرگزاری کره جنوبی است که با رسانه های خارجی همکاری دارد و به زبانهای انگلیسی، چینی، ژاپنی، کره ای، اسپانیایی و عربی به انتشار خبر اشتغال دارد.

"لی کونگ یون" رئیس شینهوا و "پارک یونگ چان" رئیس یونهاپ

در نشست تابستانی المپیک رسانه ها

این رسانه کره ای در 19 دسامبر سال 1980 و با به هم پیوستن خبرگزاریهای "هاپ دانگ" و "ارینت پرس" دو رسانه این کشور بر اساس مدل خبرگزاری کیودو ایجاد شد.

خبرگزاری یونهاپ با 65 خبرگزاری غیرکره ای توافقنامه همکاری دارد و علیرغم تنش سیاسی دو کره این خبرگزاری کره جنوبی با خبرگزاری "کی سی ان ای" کره شمالی نیز توافقنامه تبادل خبر دارد. این توافقنامه در سال 2002 امضاء شد.

این خبرگزاری کره ای با داشتن 41 خبرنگار در خارج از این کشور و 110 خبرنگار در کره جنوبی مرجع رسانه های داخلی و خارجی است.

سیستم رادیویی کره جنوبی به عنوان گسترده ترین سیستم انتقال خبر در این کشور، بیشترین سهم را در یونهاپ دارد.

دولت کره جنوبی در سال 2003 قانونی را در حمایت مالی و سیستماتیک از یونهاپ به تصویب رساند. هدف از این اقدام تجهیز این رسانه و رسیدگی به کارکنان آن اعلام شد. در قانون مربوط به تقویت یونهاپ از این رسانه خواسته شده برای ارائه تصویر بهتری از کره جنوبی در صحنه بین المللی تلاش کند. دولت کره جنوبی سالانه 20 میلیون دلار آمریکا به یونهاپ کمک مالی ارائه می کند.

رئیس خبرگزاری یونهاپ معمولا از بین افرادی انتخاب می شود که رابط نزدیکی با دولت این کشور دارند که این موضوع به تقویت مالی این رسانه کمک می کند اما جلوی انتقاد این رسانه از دولت سئول را نگرفته است.

یونهاپ میزبان المپیک تابستانی رسانه ها در سال 1988 بود.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از 13 تا 17 نوامبر 2009 برابر با 22 تا 26 آبان ‌ماه به میزبانی خبرگزاری مهر در تهران برگزار می‌شود.