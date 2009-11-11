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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

عملیات گازرسانی به شش روستای استان مرکزی آغاز شد

عملیات گازرسانی به شش روستای استان مرکزی آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: گازرسانی به شش روستای اراک و کمیجان از امروز آغاز شد.

غلامرضا مشایخی به خبرنگار مهر در اراک افزود: عملیات گازرسانی به روستاهای یساول، یاسبلاغ، دره سبزو حاتم آباد ازتوابع شهرستان کمیجان و قانیاروق علیا و سفلی از توابع اراک آغاز شد.

وی با بیان اینکه، اکنون 27 شهر و 310 روستای استان مرکزی به شبکه گاز طبیعی کشور متصل است، خاطرنشان کرد: برای احداث شبکه گاز این روستاها، 35 هزار و 400 متر لوله از نوع پلی اتیلن و نصب 80 علمک گاز در نظر گرفته شده است.

مشایخی با اشاره به اینکه، برای تامین کالا و اجرای این پروژه، 12 میلیارد و 344 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده که در مدت 15 ماه هزینه خواهد شد، گفت: با بهره برداری از این طرح، 470 خانوار روستایی به شبکه گاز کشور متصل خواهند شد.

وی افزود: سال آینده پوشش شبکه گاز شهری در این استان به 100 درصد خواهد رسید.

کد مطلب 981477

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