غفلت در حوزه توسعه ارتباطات موجب درهم شکستن فرهنگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی عصر چهارشنبه در دومین گردهمایی آموزشی رابطین نماز جمعه خراسان رضوی افزود: امروز در عرصه امامت جمعه فعالیتها و حرکات گسترده ای انجام می شود که اگر یک جریان روابط عمومی توانمند با امکانات قوی وی را همراهی کند مردم می توانند از نهاد نماز جمعه به عنوان یک اهرم فرهنگی استفاده کنند.

امام جمعه مشهد خطاب به رابطین جوان نماز جمعه اظهار داشت: ما در عصر توسعه ارتباطات زندگی می کنیم و این کلمه تنها در جهت توسعه امکانات فن آوری در جهت برقراری ارتباطات و تکنولوژی نیست.

آیت الله علم الهدی افزود: توسعه ارتباطات عوارضی دارد که اگر توجه نداشته باشیم به جای تعالی فن آوری برای ما و جامعه مضر بوده و اثر منفی دارد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: یکی از عوارض منفی توسعه تکنولوژی ارتباطات به هم خوردن فرهنگها، درهم شکستن مرزهای فرهنگی و از بین بردن هویت فرهنگی جوانانمان است.

آیت الله علم الهدی اظهار داشت: جوان ما به مرور زمان فرهنگ خود را هضم شده در همه فرهنگها دیده و از جریان فرهنگی خود دست بر می دارد و اگر ما بتوانیم از این ابزار در ترویج فرهنگ ناب اسلامی هویت فرهنگی جوانان را حفظ کنیم تا جذب هویتهای انحرافی نشوند کار بزرگی کرده ایم که تاکنون موفقیت ما در این زمینه بسیار کم بوده است.

وی با بیان اینکه امروز در دنیا در سوء استفاده از توسعه ارتباطات بدترین جنایات انجام می شود، عنوان کرد: دشمنان در گذشته میلیاردها دلار هزینه کرده و سالها انتظار کشیده اند تا بتوانند به کشورهای دیگر تهاجم کند اما امروز با استفاده از توسعه ارتباطات این تهاجم را با کمترین هزینه و بالاترین سود انجام می دهند.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه امروز یکی از نگرانی ها و مشکلات روانی و مصیبتهایی که توسعه ارتباطات برجای گذاشته رواج نا امیدی است، اظهار داشت: اضطراب وجود نسل ماشینی ما را گرفته است زیرا این پیشرفتها موجب بالارفتن سطح توقعات شده و این امر وی را از زندگی راضی نمی کند.

وی با پرداختن به این موضوع که دستگاههای فرهنگی و تشکیلات تربیتی آموزشی ما نیز به عوارض منفی توسعه تکنولوژیهای ارتباطات توجهی ندارند، گفت: رابطین نماز جمعه باید طوری برنامه ریزی و عمل کرده که در کنار استفاده از توسعه ارتباطات در حوزه فعالیتهایتان افکار کاربران را نیز به خود جلب کنید.

وی افزود: خیلی سایتهای مفید ایجاد شده اما بازدیدکننده ای ندارند و این خوب نیست و رابطان نمازجمعه باید با ابتکار و نوگرایی جوانی که در وجودشان است به تمام اصول فن آوری این عرصه آشنا شده و راهکارهای جذب کاربران سایتها را مورد بررسی قرار دهید.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه امروز دیگر عصر نیروی نظامی و قدرت اقتصادی نیست، اظهار داشت: امروز دشمنان سرسخت ترین شگردهای شیطانی خود را از طریق ارتباطات اجرا می کند و ما تا زمانی که در این عرصه بوده و به روز هستیم دچار سرخوردگی نخواهیم شد.

وی با تشریح این موضوع که نمازجمعه محور مدیریت فرهنگی در شهر و استان است، افزود: مسئله ارتباطات نمازجمعه حیثیت نمازجمعه و شخصیت دادن به کل این نهاد مقدس است و باید برای آن وقت گذاشته و به حساب یک کار مستحبی نگذاشت که هر زمان وقت داریم، انجامش دهیم.