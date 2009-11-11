روند توسعه صنعت برق در استانهای شمالی بسیار دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان بعداز ظهر چهارشنبه در جمع فعالان صنعت برق استان، افزود: شرایط سخت اجرایی کار در استانهای شمالی کشور برای توسعه صنعت برق بدلیل شرایط آب و هوایی، کوتاه بوده فصول کار بالا بودن میزان بارندگی، سست بودن زمین، ممانعتهای مردمی بخاطر کاشت و برداشت برنج و دهها چالش دیگر از موضوعات مهمی است که باید در طراحی خطوط انتقال نیروی برق مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین تجدید نظر در قانون حریم خطوط انتقال و شفاف سازی آن می تواند نقش مهمی در کوتاه کردن زمان اجرای پروژههای انتقال و رضایتمندی مردم داشته باشد.

قهرمانی گفت: با توجه به تحولات چند دهه اخیر در عرصه بین المللی و دستیابی برخی از کشورها به تمدن فرا صنعتی، میزان تقاضای برق بدلیل پاکی و دسترسی آسان افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به روند صنعتی شدن منطقه خاورمیانه و بالاترین رشد تقاضای انرژی در این منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به رشد جمعیت، گستردگی سرزمین و اجرای برنامه توسعه و پیش بینی چشم انداز توسعه بلند مدت 20 ساله و قرار گرفتن در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باید در زمینه سرمایه گذاریهای صنعتی و زیربنایی بویژه در زمینه صنعت برق تبدیل به کانون فعال در این بخش شود.

استاندار گیلان تصریح کرد: در حال حاضر صنعت برق کشور از نظر ظرفیت نصب شده در بین کشورهای جهان در صنعت برق جایگاه 19 و در منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص داده و ظرفیت برق از هفت هزار مگاوات ناپیوسته سال 1357 به بیش از 50 هزار مگاوات رسیده و ظرفیت نیروگاهی کشور به منظور عرضه مطمئن و کافی باید تا سال 1395 به بیش از 96 هزار مگاوات افزایش یابد تا نیاز مصرفی تعرفه های مختلف را که حدود 72 هزار مگاوات خواهد بود، تأمین کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش طول خطوط انتقال فوق توزیع و ایستگاه های توزیع گفت: باتوجه به عمر 25 ساله تأسیسات صنعت برق، نگهداری از این امکانات از اهمیت بسزایی برخوردار است که همه این موارد نیازمند سرمایه گذاری کلان و دانش فنی بالا دارد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: شرایط زندگی امروز به گونه ای است که بدون انرژی الکتریکی و نقش ارزنده آن در زندگی و رفاه، افراد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند بود.

وی تصریح کرد: امروزه پیشرفت علم، اقتصاد، رفاه و سلامت جامعه با استفاده از دانش مهندسی برق و الکترونیک، مخابرات و شاخه های مرتبط با آن امکان پذیر و میسر شده و با بهره گیری از این صنعتهای توانمند، جهت تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی بویژه توسعه عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از مناطق محروم و نیز ارتقای سطح رفاه جامعه گامهای ارزشمندی برداشته شده است.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور گفت: در طراحی و توسعه زیرساختهای صنعت برق، توجه به عوامل اساسی همچون منابع طبیعی، محیط زیست و شاخصهای جمعیتی به منظور بهره مندی همه از این نعمت امری ضروری است.

وی افزود: گیلان استانی کشاورزی، کم وسعت، دارای جمعیت و تراکم جمعیتی بالا با ویژگی ارزشی بودن زمینهاست مجموعه شرایط اقلیمی و جمعیتی استان نیاز به آمایش جامع و کارآمد همچنین طراحی تأسیسات و شبکه های تولید، انتقال و توزیع سازگار با آن را دارد از اینرو، تقلیل باند حریم خطوط انتقال و ایجاد تأسیسات برق با استفاده از روشها، تکنیکها و تکنولوژیهای خاص باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان ضمن حفظ شرایط زیست محیطی و کشاورزی و نیز منابع طبیعی، آسیب کمتری را ایجاد کرد.

قهرمانی اظهار داشت: به طور قطع امروز، رشد تکنولوژی و پویایی صنعت برق جهان و کشور ما این امکان را بوجود آورده است که طول عمر تأسیسات را متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناطق مرطوب و حادثه خیز مانند گیلان را زیاد و قابلیت بهره برداری و نگهداری از خطوط و تأسیسات الکتریکی را تسهیل کند.

وی یادآور شد: تأسیسات برقی و به خصوص شبکه های برق بدلیل ماهیت هوایی و روی سطح بودن، دائما در معرض حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد از اینرو استحاله شبکه های هوایی و زمینی کردن شبکه های توزیع را جزو ضروریات است و باید بسرعت شبکه های هوایی استان تبدیل به زمینی شوند.