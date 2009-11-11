همکاری ؛ تنها راه تامین امنیت خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیج فارس منطقه ای است که از دیر باز به لحاظ موقعیت راهبردی آبستن و خواستگاه تحولات بسیار مهم بود است. برخی از این رویدادها به اندازه ای مهم بوده است که در مسیر تحولات تاریخی تبدیل به نقطه ای عطف در تاریخ منطقه و جهان شده اند.

به همین دلیل این منطقه دارای اهمیت و اولویت خاص خود در راهبردهای کلان کشورها و در محافل مطالعاتی و تحقیقاتی است به گونه ای که ثبات در آن پایه و اساس ثبات و امنیت جهانی تلقی می شود و بی ثباتی در آن مایه گرفتارهایی منطقه ای است.

دکتر حسین امیر عبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین طی یاداشت تحت عنوان " نیاز ضروری منطقه خلیج فارس به همکاری" با اشاره به دیدار اخیر امیر قطر با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر همکاری های منطقه ای برای تامین منطقه خلیج فارس، این موضوع را در چند بند و از زوایای مختلف مورد بررسی و مداقه قرار داده است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

1-مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر امیر قطر با ایشان فرمودند :" منطقه خلیج فارس باید با همکاری کشورهای منطقه، به منطقه ای امن و آباد و محلی برای همکاری تبدیل شود".

2- ابعاد اهمیتی که همواره برای منطقه خلیج فارس برشمرده شده است، به دلیل مطامع قدرتهای بزرگ ، تاکنون هرگز سبب امنیت و ثبات منطقه نشده، بلکه چالش و بحرانهای اساسی را متوجه منطقه کرده است. در منطقه خلیج فارس انرژی، اقتصاد و امنیت سه مقوله به هم پیوسته اند. به همین دلیل امنیت انرژی به مثابه بخش عمده ای از مفهوم بنیادین امنیت اقتصادی قابل درک است. در این راستا کمک به تقویت روند اعتماد سازی متقابل، زمینه ساز همکاری های پایدار منطقه ای خواهد بود.

3- تا پیش از 11 سپتامبر آمریکا معتقد بود که وجود چهار مولفه تضمین امنیت و ثبات کشورهای تولید کننده نفت ، تضمین امنیت تاسیسات نفتی، تضمین امنیت پایانه­های صدور نفت در خلیج فارس و حفاظت از خطوط ارتباطی دریایی برای تضمین دستیابی به منافع نفتی ضرورت دارد . واقعه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا سبب طراحی دوباره محیط امنیت بین الملل و تغییرات گسترده در اولویتهای سیاست خارجی و امنیتی این کشور شد به گونه ای که پس از حادثه 11 سپتامبر ایالات متحده " استراتژی بازدارندگی " خود را به " اقدام پیشدستانه " تبدیل کرد. اظهارات مقامهای وقت کاخ سفید مبنی بر احتمال حضور دراز مدت نظامی در منطقه و اعلام این حوزه به عنوان "حوزه منافع حیاتی آمریکا" نشانگر اهداف کلان و راهبردی آمریکا در این منطقه استراتژیک است.

4- چگونه می توان به ثبات، شکوفایی و یا امنیت در این منطقه دست یافت؟ برخی از مؤلفه های تاثیرگذار بر تحقق این هدف مهم دسته جمعی عبارتند از:

الف- اولین و مهمترین عامل همکاری منطقه ای و اعتمادسازی متقابل است. اکنون زمان مراودات بیشتر و تاسیس نهادها و قراردادهای جدید در منطقه فرا رسیده است. نهادها و سازمانهایی که با هدف استقرار صلح و ثبات دایمی ایجاد شوند. این باور و درک عمیق منطقه ای وجود دارد که برای ایجاد امنیت، منطقه نیازمند ایجاد یک چارچوب جمعی منطقه ای است .

ب) طبیعی است که هر دولتی باید بتواند، ضمن همکاریهای منطقه ‌ای، با خارج از منطقه خود روابطی عادی داشته و بتواند اعتقادات دینی، میراث فرهنگی و استقلال سیاسی کشور خود را حفظ کند.

ج) منطقه باید به آینده بدون نفت نیز بیندیشد و برای آینده ای که نسلهای آتی از فرصتهای اقتصادی متنوعی برخوردارند برنامه ریزی کند، بنابراین دستیابی به انرژی صلح ‌آمیز هسته ‌ای نیاز ضروری عصر کنونی است.

د) یکی از موانع اصلی ثبات منطقه، تداوم سیاستهای جاه طلبانه رژیم صهیونیستی است. به رسمیت شناختن حقوق مسلم فلسطین و بازگشت مردم به سرزمین اصلی خود به گونه ای متضمن حق فلسطینی ها برای برپایی یک دولت مستقل باشد، نقش مهمی در بازگشت آرامش به منطقه در هم تنیده خلیج فارس و خاورمیانه ایفا می کند.

ه) تجربه تلخ منطقه از اشغال نظامی افغانستان و عراق توسط آمریکا و همپیمانانش، این امر را اثبات کرد که تداوم حضور نیروهای بیگانه و اشغالگر، خود عامل اساسی ناامنی و بی ثباتی است. همان گونه که تروریسم بین المللی مانع اصلی امنیت و ثبات منطقه است.

مبارزه همه جانبه با انواع تروریسم و خشونت ورزی، همراه با بررسی ریشه ها و پیش زمینه های پدید آورنده فعالیتهای تروریستی و همکاری فعال و همه جانبه برای رفع آنها باید در صدر برنامه های همکاری منطقه ای قرار گیرد.

و) بدیهی است که امنیت منطقه ای از بطن همکاریهای اقتصادی، فنی، تجاری و مراودات فرهنگی و دینی سر بر می آورد. در شرایطی که نیروهای بیگانه با شعارهای فریبنده و شیوه های کهن استعماری ، درصدد تحکیم حضور خود در منطقه هستند، هویت ملی منطقه ای برخاسته از بطن ارزشهای اسلامی و فرهنگی مشترک، سرمایه عظیم انرژی نهفته در منطقه و ظرفیت بالای همکاری های اقتصادی، تجاری و فنی در کنار سرمایه های انسانی موجود در منطقه، پشتوانه محکمی برای نیل به امنیت دسته جمعی در خلیج فارس به شمار می رود.

واقعیت این است که حضور ارتشهای خارجی نه تنها در حفظ و امنیت منطقه موثر نبوده، بلکه سبب واکنشهای افراطی، تقویت ایدئولوژی بنیادگرایانه و افزایش تشنج در منطقه شده است.