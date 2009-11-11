زمین لازم برای نخستین شهرک دانشگاهی کشور تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد عمران شهری استان زنجان وسعت زمین اختصاص یافته جهت اجرای این طرح را 50 هکتار عنوان کرد و افزود:‌ این زمین جهت استقرار مراکز دانشگاههای غیرانتفاعی و علمی و کاربردی به هیئت امناء این دانشگاهها تحویل خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ دانشگاههای غیرانتفاعی و علمی و کاربردی در زمین اختصاص یافته به صورت متمرکز اقدام به احداث ساختمان فضای آموزشی، سلف سرویس، خوابگاه و سالن ورزشی خواهند کرد.

استاندار زنجان گفت: شهر باید به لحاظ عمرانی پویاتر شود و این امر به همت و تعامل بیشتر دستگاه های ذیربط نیاز دارد تا سرعت کارها بالا برود.

رئوفی نژاد افزود: شهرک دانشگاهی، ترمینال بزرگ شهر، پروژه فرهنگی، تفریحی زنجان کوه، سیتی سنتر، ساماندهی مجموعه زمینهای کارخانه کبریت و کلینیک بانوان از اقداماتی است که در صورت اجرای سریع آنها، شاهد تحول در شهر زنجان خواهیم بود و مسئولان باید با جدیت پیگیر اجرایی شدن این طرح ها باشند.

وی با اشاره به مشکلات شهروندان در بافت فرسوده شهر گفت: متاسفانه مردم در این مناطق گرفتار شده اند و هیچ کاری نمی توانند انجام دهند لذا باید وضعیت این بخش ها به سرعت تعیین تکلیف شده و همه موانع برداشته شود.

استاندار زنجان گفت: آنچه که در احیای بافت فرسوده شهر به چشم می خورد، اعمال سلیقه های زیاد است که در این مناطق صورت می گیرد.

رئوفی نژاد، در ادامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی را نیز خواستار شد و افزود: در برخی نواحی مشکلاتی وجود دارد که باید هرچه سریعتر رفع شود و اقدامات باید به گونه ای باشد تا مانعی جدی برای افزایش ساخت و ساز در این مناطق شود.

وی با انتقاد از رها شدن برخی ساختمانهای نیمه کاره در سطح شهر گفت: این ساختمان ها نمای شهر را به هم ریخته است و صاحبان این املاک باید، اخطارها را جدی بگیرند. شهر زنجان صاحب دارد و قرار نیست هر کسی، هر کاری دوست دارد انجام دهد.

استاندار زنجان به توسعه فضاهای سبز در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: باید نهضت فضای سبز در شهر آغاز و هرچه سریعتر این موضوع توسط مسئولین امر پیگیری شود.

رئوفی نژاد یادآور شد: ساماندهی وضع موجود نیاز به اعتبار ندارد بلکه مدیریت منابع مالی باید در اولویت اقدامات قرار بگیرد.