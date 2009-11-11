مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در این مراسم گفت: سازمان فنی و حرفه ای تنها سازمانی در کشور است که در جهت ارتقا بهره وری به شکل مداوم و مستمر تلاش می کند.

سید مرتضی شریف النسبی افزود: سازمان فنی و حرفه ای با آموزش آینده سازان مملکت در تلاش است تا در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش اساسی ایفا کند و در این راه تمامی مسئولان و مربیان آن با یکدیگر هماهنگ و همدل هستند.

وی با اشاره به توانایی های استان کرمانشاه و وجود استعدادها و پتانسیلهای بسیار در این استان در بخشهای مختلف، گفت: استان کرمانشاه با توجه به ظرفیتهای موجود در آینده نزدیک به عنوان یکی از مراکز و قطبهای آموزش فنی و حرفه ای کشور تبدیل خواهد شد.

در ادامه این مراسم فرشید امیری به عنوان مدیرکل جدید فنی و حرفه ای استان کرمانشاه معرفی و از خدمات محمد رضا احمدی قدردانی شد.