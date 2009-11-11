به گزارش خبرگزاری مهر، این خادمان قرآن در هفت بخش پژوهش، آموزش، تبلیغ و ترویج، مدیریت امور قرآنی، فعالیت‌های هنری قرآن کریم، چاپ و نشر قرآن و نرم‌افزار و اطلاع‌رسانی مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

در این مراسم که در دو بخش کشوری و استانی برگزار خواهد شد از 14 خادم قرآن، 20 فعال ممتاز و 15 فعال برگزیده تجلیل به می شود.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حمید محمدی رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور نیز در این مراسم حضور خواهند داشت .

مراسم تجلیل از خادمان برگزیده قرآن کریم شانزدهمین و هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم فردا از ساعت 15:30 برگزار می‌شود.