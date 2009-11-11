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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

خادمان قرآن کریم تجلیل می‌شوند

خادمان قرآن کریم تجلیل می‌شوند

مراسم تجلیل از 49 خادم قرآن کریم پنجشنبه 21 آبان با حضور رئیس‌ جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این خادمان قرآن در هفت بخش پژوهش، آموزش، تبلیغ و ترویج، مدیریت امور قرآنی، فعالیت‌های هنری قرآن کریم، چاپ و نشر قرآن و نرم‌افزار و اطلاع‌رسانی مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

در این مراسم که در دو بخش کشوری و استانی برگزار خواهد شد از 14 خادم قرآن، 20 فعال ممتاز و 15 فعال برگزیده تجلیل به می شود.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام حمید محمدی رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور نیز در این مراسم حضور خواهند داشت .

مراسم تجلیل از خادمان برگزیده قرآن کریم شانزدهمین و هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم فردا از ساعت 15:30 برگزار می‌شود.

کد مطلب 981490

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