هر 100 ایرانی 1.82 مترمربع فضای کتابخانه ای دارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسلم میرزاپور ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور کتابخانه های لرستان اظهار داشت: تمام حیات یک جامعه وابسته به فرهنگ آن جامعه است.

وی تصریح کرد: هرگاه بشر در جهل و نادانی و استعمار بوده زمانی بوده است که فرهنگ در حاشیه امور قرار گرفته است.

معاونت امور استانها، پارلمانی و امور مشارکت کتابخانه های کشور با بیان اینکه از سال 83 نهاد امور کتابخانه ها به صورت قانونمند متولی بحث کتاب در کشور شد، بیان داشت: وقتی در بستر کار قرار گرفتیم نواقص خود را نشان داد که هم اکنون به دنبال رفع این نواقص هستیم.

میرزاپور با تاکید بر اینکه یکی از ارکان مهم فرهنگ کتاب است، افزود: متاسفانه آمار حوزه کتاب در کشور بزرگ و صاحب فرهنگی چون ایران آمار تلخی است.

وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بوده است، عنوان کرد: حتی پیشتر از انقلاب اسلامی ورود اسلام به ایران هم یک ورود فرهنگی بوده است.

معاون امور استانها، پارلمانی و امور مشارکت کتابخانه های کشور با تاکید بر اینکه آمارهای حوزه کتاب در ایران فاصله معناداری با کشورهای دیگر دنیا دارد، افزود: در حال حاضر برنامه ای که در دستور کار داریم این است که در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله خود را به سطح 20 کشور پیشرفته دنیا در حوزه کتاب برسانیم.

میرزاپور با تاکید بر اینکه زمانی که کشور ایران دارای فرهنگ غنی و پرمایه ای بوده است در سایر کشورهای دنیا فرهنگ خودنمایی نمی کرده است، ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون نسبت کتاب به هر نفر در دنیا 1.5 و در کشورهای پیشرفته 1.33 است در حالی که ایران در این حوزه دارای کمبودهای قابل توجهی است.

معاون امور استانها، پارلمانی و امور مشارکت کتابخانه های کشور همچنین با اشاره به وضعیت فضاهای کتابخانه ای در کشور برای اعضا، عنوان کرد: در حال حاضر برای هر 100 ایرانی تنها 1.82 مترمربع فضا وجود دارد در حالیکه این رقم در دنیا و در کشورهای پیشرفته به ترتیب 2.8 و 11.8 است.

میرزاپور با اشاره به پایین بودن سرانه کتاب به ازای هر نفر در کشور گفت: هم اکنون این سرانه در ایران تنها دو دهم جلد کتاب است.